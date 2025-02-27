Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf - Son Dakika
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Politika

Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

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DEM Partili heyet, İmralı'ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyaretin ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazdığı bildiriyi okumadan önce İmralı görüşmesinden ilk fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı. Fotoğrafta Öcalan ile DEM Parti'nin İmralı heyeti yer aldı.

27.02.2025 16:51  Güncelleme: 17:40
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'nın silah bırakmasını tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte DEM Partili heyet, üçüncü kez İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Öcalan'ın avukatları Faik Özgür Erol ile Tunceli Milletvekili Cengiz Çiçek yer aldı.

Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

ÖCALAN'DAN YILLAR SONRA İLK FOTOĞRAF

Açıklama öncesinde İmralı'da çekilen bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta PKK lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti'nin İmralı heyetinin yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı.

Abdullah Öcalan\'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

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Son Dakika Politika Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ayşe aydın:
    şu tablo içinmiydi bunca mücadele yerin dinine batsın siyasetiniz 75 10 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Bunun bedeli olacak 59 6 Yanıtla
  • Koray Bişkin:
    yanlız adama nasıl bakılmışsa turp gibi yazıklar olsun 53 5 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Alayınız günü geldiğinde vatana ihanetten hesap vereceksiniz 42 2 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    ülkücüler seri mutlu olmuştur :) ! 38 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    sifatini... 28 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    manzaraya bak biz böyle bir yerde 1 hafta tatil bile yapamayiz 25 1 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    terörün elebaşı sayın oldu ne günlere kaldık 21 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Reziller 21 0 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    TÜRKİYE NE DERSE O! Dize geldiniz aferin! 3 11 Yanıtla
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