Abdurrahman Tutdere\'nin göreve iadesine CHP\'den ilk yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, geçtiğimiz ay tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edilmesiyle ilgiliaçıklamalarda bulundu. Çiftci, bu gelişmenin halk iradesine yönelik hukuksuz müdahalenin çöküşü anlamına geldiğini söyledi.

"ONURLU MÜCADELENİN KAZANIMIDIR"

Tutdere'nin göreve iadesinin önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Çiftci, "Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin görevine iadesi, yaklaşık bir aydır tamamen siyasi saiklerle sürdürülen hukuksuz sürecin çöktüğünü ortaya koymuştur. Bu karar, halk iradesine ve hukuka karşı girişilmiş açık bir müdahaleye karşı verilen onurlu mücadelenin bir kazanımıdır" şeklinde konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamasının devamında, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, tutuklu yargılanan tüm belediye başkanlarının serbest bırakılması gerektiğini belirten Çiftci, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, hiçbir somut delile dayanmadan tutuklu yargılanan tüm belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız serbest bırakılana; halkın oylarıyla seçilenlerin yerine kayyım atama uygulamasına son verilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.