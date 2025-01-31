Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da İbradı Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Baba ocağı İbradı olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyareti sırasında Erdoğan'a eşlik etti.

31.01.2025 20:16  Güncelleme: 21:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi.

Açık destek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti

ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki temaslarının ardında İbradı ilçesine geçerek belediyeyi ziyaret etti. Erdoğan, ilçede Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından İbradı Belediyesi'ne yürüyerek geçti. Yürüyüş sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi. Erdoğan, daha sonra İbradı Belediyesi'nde Belediye Başkanı Hatice Sekmen ve Kaymakam İbrahim Cem Deveci ile bir araya geldi.

Açık destek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti

BAKAN ERSOY DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşılayan ve baba ocağı İbradı olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erdoğan'a temasları sırasında eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Bakan Ersoy'un yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Açık destek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti


Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Kingsman:
    hangi yüzle hala ortada geziyorsunuz sayın bakan. bir insan hangi partili olursa olsun doğruları söylemek erdemliktir. adalet herşeyin üstündedir. yangın ile ilgili olarak en az itfaiye müdürü kadar sorumlusun sayın bakan. bir zamanlar emrindeki kadı efendiye kendini cezalandıran bir padişah vardı... siz böyle onun yanından bile geçemezsiniz... 98 129 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bugünlerde suni gündem arıyorlar. Otel faciasını unutturmak için. 42 49 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Yakışır. Rabbim Korusun. 8 71 Yanıtla
  • Osman A:
    Eeee Bu Ersoy istifa etmiyor,peki bunu siz ne zaman şutluyosunuz? 63 13 Yanıtla
  • Sk 06:
    aman habere bak yüzsüzler buluşması sonuç millet aç 61 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Neler Dönüyor Yine Kendi Adamı Laf Etmez 49 6 Yanıtla
  • Halit adiyaman:
    bakan istifa etmekde bir erdemdir. 28 3 Yanıtla
  • sus ceo:
    78 kişinin ölümüne görevini yapmayarak sebep olan bir insan nasıl insan içine çıkabiliyor. Lütfen yargı herkese işlesin. Kimin suçu varsa hesabı yargıya versin. Yargı da hiçbir güç veya makamın etkisinde kalmadan gerçek suçluya cezasını versin. 12 1 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bu başlığı atana hala maaş veriyor musunuz siz? Ben aynı pasaportu taşımaktan utandım siz maaş vermekten utanmıyorsunuz yazı dilini bilmeyenlere :) Kalitesiz insancıkların kalitesiz haberleri işte. Pazara gidin önce sonra kuru yerleri ıslatırsınız. 6 1 Yanıtla
  • Coşkun Kadak:
    Bu sayfalarda kalmayan bir yorumu yapmak istemiyorum!.. 5 0 Yanıtla
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