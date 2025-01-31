Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi.

ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki temaslarının ardında İbradı ilçesine geçerek belediyeyi ziyaret etti. Erdoğan, ilçede Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından İbradı Belediyesi'ne yürüyerek geçti. Yürüyüş sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi. Erdoğan, daha sonra İbradı Belediyesi'nde Belediye Başkanı Hatice Sekmen ve Kaymakam İbrahim Cem Deveci ile bir araya geldi.

BAKAN ERSOY DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşılayan ve baba ocağı İbradı olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erdoğan'a temasları sırasında eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Bakan Ersoy'un yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.



