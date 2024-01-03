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Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası! Mehmet Ali Çelebi'den de yanıt gecikmedi - Son Dakika
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Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası! Mehmet Ali Çelebi'den de yanıt gecikmedi

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın, bir konferans esnasında "torpil" mesajlaşması iddialarına AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den yanıt geldi. Çelebi, cep telefonu görüntülenen Can'ın, kendisi ile de yazışması iddiasına cevap vererek, "İzmir'den şehit babası R.O.'nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a 'Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize' diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş." dedi.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can\'la ilgili torpil iddiası! Mehmet Ali Çelebi\'den de yanıt gecikmedi
03.01.2024 - 22:14,  Güncelleme: 22:19
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Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın, bir konferans esnasında torpil yaparken kameralara yakalandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Torpil talep eden isimler arasında CHP'den AK Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin de olduğu öne sürüldü. Çelebi, söz konusu iddialara cevap vererek, "İzmir'den şehit babası R.O.'nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a 'Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize' diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş." ifadelerini kullandı.

Fox TV'de yer alan habere göre, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın, torpil yaparken kameralara yakalandığı öne sürüldü.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası! Mehmet Ali Çelebi'den de yanıt gecikmedi
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can

CEP TELEFONUNDA TORPİL YAZIŞMASI İDDİASI

Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt veren Can'ın, yapılması gerekenleri özel kalem müdürüne havale ettiği öne sürüldü. Ramazan Can'ın bir mesaja, "Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah" diye yanıt verdiği iddia edildi.

Öte yandan Bakan Yardımcısı Can'a mesaj atanlar arasında CHP'den AK Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin olduğu iddia edildi. Çelebi ise o iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası! Mehmet Ali Çelebi'den de yanıt gecikmedi

"ŞEHİT BABASININ RİCASI ÜZERİNE YAZDIM"

AK Partili Çelebi, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'den şehit babası R.O.'nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a 'Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize' diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş. Şehit cenazesinden çıkıp DEM'lenmeye gidenleri, devletimize işgalci diyen Demirtaş'ı haber yapamayan Fox TV öyle buyurmuş." diyerek tepki gösterdi.

"ŞEHİT BABASININ RİCASINI İLETMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Çelebi, paylaşımının devamında, "Yazılı sınavı 89 olan kardeşimizin bize ihtiyacı bile yok. Bir şehit babasının ricasını sadece hassasiyet gösterilmesi için iletmek boynumuzun borcudur! Satırın altında 'Şehit yakını' da yazıyor ama Fox tilkilik yapıp yayınlamıyor, hatta kapatıyor! İsteyen gazetecilere gösterelim!!!" ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
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Son Dakika Politika Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası! Mehmet Ali Çelebi'den de yanıt gecikmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası! Mehmet Ali Çelebi'den de yanıt gecikmedi - Son Dakika
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