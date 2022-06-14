Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan polise yumruk atan HDP'li vekil yorumu: Haddi değil - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan polise yumruk atan HDP'li vekil yorumu: Haddi değil

14.06.2022 00:35
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan polise yumruk atan HDP'li vekil yorumu: Haddi değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz gün Kadıköy'de düzenlenen terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan HDP'li vekille ilgili konuştu. Bakan Bozdağ, "Kimsenin Türk polisine ve askerine el kaldırmak haddi değildir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TVNET televizyonuna konuk olarak gündemi değerlendirdi. Milletvekillerinindokunulmazlığının devletin polisine ve askerine, saldırmak için tanınmadığını belirten Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, "Türkiye'de yasama dokunulmazlığı, esasında milletin temsilcisi olan milletvekillerinin her türlü korku, baskı, tehdit, endişeden uzak kalarak temsil ettiği Türk milletinin iradesini Ankara'da cesurca temsil etmek, onların taleplerini Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hür ve gür bir biçimde ifade etmek için tanınmıştır. Yoksa bir milletvekilinin terör örgütlerinin önünde, arkasında, içinde ortasında yer alarak devletin polisine, askerine, hakimine, savcısına ve kamu görevi yapanlarına saldırmak ve onlara şiddet uygulamak için tanınmış bir imkan değildir. Bu kalkan, vekillik vazifesini yapmak içindir. Onun dışındaki şeyler bu kalkandan istifade edemez" şeklinde konuştu.

İstanbul'da gerçekleştirilen ve aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu terörist başı Öcalan'a destek eylemi hakkında konuşan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: "Dün İstanbul'da yaşanan hadise üzerine de 70 kişi hakkında işlem yapıldığını ve bunlardan 25'iyle ilgili gözaltı karar verildiğini öğrendim. Aralarında vekil olduğu için soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Gerekli işlemler yapılacak. Fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildikten sonra da eminim TBMM Karma Komisyonu ve Genel Kurulu haddini ve kendini bilmez milletvekili kişi hakkında gerekli işlemleri yapacaktır. Kimsenin Türk polisine, Türk askerine el kaldırma hakkı da değildir, haddi de değildir. Maalesef bunlar terör örgütünden ve arkalarında olan başka destekçilerinden aldıkları güçle hadlerini de aşıyorlar ve suç da işliyorlar. Başka eylemlere de sapıyorlar. Karşılarında Türk milletinin ortaya koyduğu irade ile şekillenen hukuku ve yargıyı bulacaklardır. Yaptıklarının hesabını Türk milleti adına yargıya vereceklerdir. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Milletvekilliği sıfatını taşıyan birisinin yapacağı bir eylem değildir. Bu, ancak terörist olan birinin yapacağı bir eylemdir. Bu hainliğin, alçaklığın, haddini ve kendini bilmezlerin farklı bir ifadesidir."

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Bekir Bozdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan polise yumruk atan HDP'li vekil yorumu: Haddi değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan polise yumruk atan HDP'li vekil yorumu: Haddi değil - Son Dakika
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