Üye Girişi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimatı verdi! Bürokratlar iyi hal indiriminde değişiklik için çalışma başlattı - Son Dakika

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimatı verdi! Bürokratlar iyi hal indiriminde değişiklik için çalışma başlattı

03.02.2022 14:36
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimatı verdi! Bürokratlar iyi hal indiriminde değişiklik için çalışma başlattı

Abdulhamit Gül'ün istifasıyla Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Bekir Bozdağ, kamuoyunda tartışmalara yol açan uygulamaların ortadan kaldırılması amacıyla iyi hal indiriminde değişiklik talimatı verdi. Bakan Bozdağ'ın talimatıyla harekete geçen bakanlık bürokratları mevzuatı tarayarak bu konuda yapılacak değişiklik için çalışma başlattı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ATO Congresium'da düzenlenen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iyi hal indiriminde yasal değişiklik yapılmasına yönelik teknik çalışma başlatılması talimatını verdi.

BÜROKRATLAR BAKAN BOZDAĞ'IN TALİMATIYLA HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı bürokratları, toplum vicdanını yaralayan bazı uygulamaların ortadan kaldırılması ve iyi hal indiriminde yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi amacıyla harekete geçti. Bakanlık bürokratları, mevzuatı tarayarak bu konuda yapılacak değişiklik için çalışma başlattı.

"YARGININ ÜZERİNE NE DÜŞÜYORSA ONU DA SAĞLAYACAĞIZ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün gerçekleştirilen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda, "Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde durup bu konuda da yeni adım atmak gerektiğine inanıyorum. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlı olduğumu ifade etmek isterim. Her işin üzerine gideceğiz. Yargının üzerine ne düşüyorsa onu da sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"15 BIÇAK YEMİŞ HANIMEFENDİNİN ACISI ÜZERİNE ADLİ KONTROL KARARI ÇIKMAYACAK"

Bir mahallede kadına şiddet konusu haberlere düştüğünde, emniyet müdürünün o işin birinci sorumlusu olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Başsavcı ise daha emniyet önüne dosyayı getirmeden olayı duyduğu andan itibaren ön alacak. İşler, deliller eksik olmasın, emniyet müdürüyle konuşacak, ilgili savcıyla konuşacak, dosya geldiğinde tam tekmil... 15 bıçak yemiş hanımefendinin acısı üzerine adli kontrol kararı çıkmayacak. Ne gerekiyorsa o karar çıkacak. Bunun, bizim bir eksikliğimizin sonucu olduğunu düşünüyorum. Bu eksikliğe müsaade etmeyeceğiz. Bunun üzerinde duracağız. Bizzat ben de takip ediyorum" sözlerini sarf etmişti.

YORUMLAR
500

Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimatı verdi! Bürokratlar iyi hal indiriminde değişiklik için çalışma başlattı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:20 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Sedat hapse girecek mi?
14:18 Mahkum dizisinde bugün neler olacak? Fırat Nazlı'yı koruyabilecek midir?
14:13 France 24'ten dikkat çeken analiz: Ukrayna-Rusya krizini çözerse NATO'daki gücü daha da artar
14:10 Burcu Kıratlı'nın davasında sanık beraat etti
14:07 Babasını öldüren cani evladın hedefinde annesi varmış: Evden kaçarak canını kurtardı
14:00 Semih Kaya Galatasaray'a dönüyor
13:54 Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi
13:51 Ece Erken'in yakın arkadaşı son durumunu paylaştı: Tuvalete düşürdüğü ilaçları içiyor
13:47 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan tepki: Süleymaniye Camii'ne yapılan zulümdür
13:44 Belçika ekibi, Frey'in satışıyla rekor kıracak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 14:45:15. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimatı verdi! Bürokratlar iyi hal indiriminde değişiklik için çalışma başlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement