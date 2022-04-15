Adalet Bakanı Bozdağ'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsrail güvenlik güçlerinin 1'i çocuk 7 Filistinli kardeşimizi şehit etmesini ve ramazan-ı şerif ayında Müslümanların mukaddesi Mescid-i Aksa'ya baskınını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in, haksız ve hukuksuz saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirten Bozdağ, Türkiye'nin haksıza haksız, zulme zulüm, zalime zalim demeye ve mazlumun yanında durmaya devam edeceğini bildirdi.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'nın uluslararası statüsüne ve maneviyatına yönelik saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplum, aldığı kararların ve imzaladığı antlaşmaların gereği sorumluklarını daha fazla gecikmeden yerine getirmelidir. İsrail güvenlik güçlerinin 1'i çocuk 7 Filistinli kardeşimizi şehit etmesini ve ramazan-ı şerif ayında Müslümanların mukaddesi Mescid-i Aksa'ya baskınını şiddetle kınıyorum. Şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."