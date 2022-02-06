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Adalet Bakanı Bozdağ: "Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir" - Son Dakika

Adalet Bakanı Bozdağ: "Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir"

06.02.2022 11:38
Adalet Bakanı Bozdağ: "Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir.

Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir.

Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir." - ANKARA

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Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Hakaret, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bozdağ: 'Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ: "Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir" - Son Dakika
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