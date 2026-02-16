Adalet Bakanı Gürlek'ten İsrail'e Batı Şeria tepkisi: ''Asla kabul edilemez'' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Adalet Bakanı Gürlek'ten İsrail'e Batı Şeria tepkisi: ''Asla kabul edilemez''

Adalet Bakanı Gürlek\'ten İsrail\'e Batı Şeria tepkisi: \'\'Asla kabul edilemez\'\'
16.02.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi X hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Gürlek ''İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir.'' dedi.

Batı Şeria'daki Nablus kentinde, Hicaz Demiryolu'nun Filistin sınırları içinde yer alan El-Mesudiye Tren İstasyonu'nun bulunduğu arkeolojik alana İsrail bayrakları asıldı. Yerel Filistinli yetkililer adımı sahadaki kontrolün pekiştirilmesi olarak değerlendirdi.

Yaşanan skandala Türkiye'den tepkiler art arda geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de adıma tepki göstererek "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması mekansal soykırımdır" ifadelerini kullandı.

"NET BİR DURUŞ SERGİLENMELİ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ""İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir. Hukuksuz yerleşimler ve toprak gaspı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır.

"DESTEĞİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gürlek'ten İsrail'e Batı Şeria tepkisi: ''Asla kabul edilemez'' - Son Dakika

PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:53:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek'ten İsrail'e Batı Şeria tepkisi: ''Asla kabul edilemez'' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.