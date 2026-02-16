Adalet Bakanı Gürlek\'ten İsrail\'e Batı Şeria tepkisi: \'\'Asla kabul edilemez\'\'

Batı Şeria'daki Nablus kentinde, Hicaz Demiryolu'nun Filistin sınırları içinde yer alan El-Mesudiye Tren İstasyonu'nun bulunduğu arkeolojik alana İsrail bayrakları asıldı. Yerel Filistinli yetkililer adımı sahadaki kontrolün pekiştirilmesi olarak değerlendirdi.

Yaşanan skandala Türkiye'den tepkiler art arda geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de adıma tepki göstererek "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması mekansal soykırımdır" ifadelerini kullandı.

"NET BİR DURUŞ SERGİLENMELİ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ""İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir. Hukuksuz yerleşimler ve toprak gaspı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır.

"DESTEĞİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."