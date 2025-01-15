Adalet Bakanı: İmralı ile 2. Görüşme Talebi Gelmedi - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı: İmralı ile 2. Görüşme Talebi Gelmedi

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DEM Parti heyetinin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği İmralı ziyaretinin ardından gözler yapılacak ikinci ziyaretteydi. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İmralı ile ikinci görüşme talebi gelmedi" açıklamasında bulundu.

15.01.2025 12:05
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DEM Parti heyeti, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından heyet, Meclis turuna çıkarak önce siyasi partileri, ardından da tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmişti.

"İKİNCİ GÖRÜŞME TALEBİ GELMEDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci görüşme için henüz talepte bulunmadığını belirtti.

Tunç konuşmasında şunları söyledi: "İkinci görüşmeyle ilgili henüz bir talepte bulunulmadı. Talepte bulunulduğu takdirde bunun değerlendirmesini Adalet Bakanlığı olarak gerçekleştiririz. Terörsüz Türkiye için büyük bir çaba var. 40 yıldan bu yana ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, gelişme ve kalkınmasının önünde engel olan PKK terör örgütünün tamamen lağvedilmesi ve terörsüz bir Türkiye, iç cepheyi güçlendirerek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirerek Türkiye'nin 'Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlü olması noktasında büyük bir çaba var. Bu çabaya hep beraber destek veriyoruz. Bu anlamda da yeni görüşme talebi olursa bunu tabii ki değerlendiririz"

İMRALI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." diye konuşmuştu. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı. İznin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

Adalet Bakanı: İmralı ile 2. Görüşme Talebi Gelmedi

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı: İmralı ile 2. Görüşme Talebi Gelmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Yalçın:
    barış gelecek inşallah bidaha şehit haberi almicaz 8 16 Yanıtla
    Mobilya:
    Savaş mı vardı? Beyin terk. 0 0
  • Rasit Tok:
    Siz bu İmralı ile görüştüğünüze göre bu İmralı Demekki her kes ile zaten irtibat halinde ,yani Apo içerde örgüt ve örgütün ileri gelenleri ile Demekki görüşebiliyor ,Kardeşim bu adam terörün başı ve siz bu adamdan neyin yardımını bekliyorsunuz ???? 9 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aman gelmesin kalleş bunlar 9 0 Yanıtla
  • soner yavuz:
    çok vahimmm bu kişi bu ülkede adalet bakanı vaybe 4 0 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya:
    Talep gelmez bitti yok artık zaten p.k.k.kalmadı tükendiler . 0 0 Yanıtla
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