Adalet Bakanı Tunç: Kirada yüzde 25 uygulaması şartlara göre belirlenecek

Politika

Pentagon ve Hamas\'tan kendini yakan askerle ilgili art arda açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25'lik kira zam artış sınırlaması uygulamasıyla ilgili, "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclis'imiz karar verecektir." şeklinde bir açıklamada bulundu.

"EV SAHİBİ-KİRACI TARTIŞMALARINI BİRAZ AZALTTIK"

Bakan Tunç, katıldığı Haber Global yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 1 Temmuz'da son günü olan kira artışında yüzde 25'lik zam oranı uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili günün şartlarına göre kararın belirleneceğini söyledi. Bakan Tunç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclis'imiz karar verecektir. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik."