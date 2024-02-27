Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25'lik kira zam artış sınırlaması uygulamasıyla ilgili, "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclis'imiz karar verecektir." şeklinde bir açıklamada bulundu.
Bakan Tunç, katıldığı Haber Global yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 1 Temmuz'da son günü olan kira artışında yüzde 25'lik zam oranı uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili günün şartlarına göre kararın belirleneceğini söyledi. Bakan Tunç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclis'imiz karar verecektir. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik."
Yüksek enflasyon nedeniyle kiralarda yaşanan fahiş artışın önüne geçmek amacıyla hükümet, 11 Haziran 2022 - 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olan, kira artışını yüzde 25 sınırına bağlayan bir düzenleme getirmişti. Sorunun sürmesi üzerine uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.
Bakan Tunç, daha önce çıktığı bir canlı yayın sırasında yüzde 25 uygulamasıyla ilgili "Durumun sürmesine gerek kalmayacak." ifadesini kullanmıştı. Sosyal medyada "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" iddialarının yayılması üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlamada bulunmuştu.
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Tunç: Kirada yüzde 25 uygulaması şartlara göre belirlenecek - Son Dakika
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