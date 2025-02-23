Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'kısmi af' düzenlemesi olarak basında yer alan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, bu durumun bir af olmadığını, Kovid yasasından faydalanamayan ve daha önce suç işleyen cezaevindeki kişilerin talepleri doğrultusunda eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılmasının gündemde olduğunu ifade etti.
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23.02.2025 19:02:24. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç: 'Kısmi Af' Düzenlemesi Değil, Eşitlik İlkesi Açısından Bir Düzenleme - Son Dakika
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