Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası - Son Dakika
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Politika

Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası

Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
05.08.2025 19:12
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, "199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda gerekli tüm adımlar gecikmeksizin atılmaktadır." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda gerekli tüm adımlar gecikmeksizin atılmaktadır." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, 199 kişiye kamu davası açıldığını, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini belirtti.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos 2024 tarihinde başlatılan soruşturmalar kapsamında bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girerek sahte elektronik imzalarla işlem yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında 21 Mayıs 2025 tarihinde kamu davası açılmıştır.

Suç ihbarının ardından ivedilikle başlatılan adli soruşturma, yaklaşık 1 yıldır tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürülmüş; şüphelilerin tespitine yönelik olarak elektronik materyal inceleme raporları, HTS kayıtları, baz sinyal verileri, LOG kayıtlarına ilişkin teknik analizler, IP ve port bilgileri, kolluk araştırma tutanakları ve diğer deliller detaylı biçimde değerlendirilmiştir.

"KAMU GÖREVLİLERİNE AİT ELEKTRONİK İMZALAR SAHTE OLARAK ÜRETİLDİ"

Bu kapsamda; bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaların sahte olarak üretildiği ve bunlarla kamu sistemlerine yetkisiz erişim sağlanarak sahte kayıtların oluşturulduğuna yönelik usulsüz işlemler ortaya çıkarılmıştır. Bu süreçte suç işlenmesinin önlenmesi ve olası zararların önüne geçilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarıyla etkin bir bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir.

"199 ŞÜPHELİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI"

Gizli olarak yürütülen soruşturma sürecinde elde edilen deliller doğrultusunda farklı zamanlarda yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş, 220 kişi hakkında adli işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Bunlardan 37'si hakkında tutuklama kararı verilmiş, 150 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Kamu hizmetlerinin güvenilirliğiyle, milletimizin kamu kurumlarına duyduğu itimat bizim için hayati önemdedir. Bu güveni korumak, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele yürütmek en temel sorumluluğumuzdur.

Bu soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgiler, gelişmeler, atılan hukuki adımlar, başta yargı olmak üzere devletimizin tüm ilgili kurum ve kuruluşlarıyla kararlılıkla yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların bir sonucudur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın! Suç teşkil eden, kamu düzenini bozan, devlet kurumlarının saygınlığını zedelemeye yönelik her türlü eylem karşısında, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda gerekli tüm adımlar gecikmeksizin atılmaktadır. Bu süreçte devam eden soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı açıklamalara itibar edilmemelidir."

Türkiye'nin konuştuğu sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Türkiye'nin konuştuğu sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Politika, Türkiye, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Uğur BOZKURT:
    İmamoğlu'nun diplomasının ahı tuttu herhalde, taa saraydakinin oğluna dokunacak bu iş İnşaAllah... 62 11 Yanıtla
    199715:
    Orada durdurulur merak etmeyin. 11 2
    Ramazan Katırcı:
    Bir merkez vardı bunlar yalan diye daha geçen söyledi tabi onların açıklamasında kimse inanmıyor diye düşünüyorum. 6 1
  • kadir kınay:
    Ülkeye bak sayenizde ne hale geldi ayaklar baş başlar ayak oldu her taraf sahtecilik 60 5 Yanıtla
  • 14531453:
    ülkenin içinden geçtiniz yazıklar olsun 47 3 Yanıtla
  • Hasan Özgün:
    Fetö taktiklerinden vazgeçmiyorlar. Stajlarını 23 yıldır bir türlü tamamlayamadılar. 42 4 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    Ülkedeki tüm kurumlar sorgulanır hale geldi ve güven kalmadı acil akp kapatılmalı 39 6 Yanıtla
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