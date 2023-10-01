Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecek - Son Dakika

Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecek

Son Güncelleme: 01.10.2023 11:39

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, ''Terör saldırısını lanetliyorum. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir'' dedi.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi düzenleyen 2 teröristten biri kendini patlatırken, diğeri çatışma sırasında vurularak öldürüldü. Olay sırasında 2 polisimiz de hafif şekilde yaralandı.

BAKAN TUNÇ: YARALI POLİSLERİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Bakanlığa yönelik saldırı girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğini ifade ederek, "Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

"ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Tunç yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; "Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ DAHA DA KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRECEK"

Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecek

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecek - Son Dakika
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