Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin

Geniş Video İzle

CHP lideri Özgür Özel'in cezaevine gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ziyaret izni verilmemesine ilişkin eleştirilerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sert yanıt geldi. Bakan Tunç "İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin. Öyle cumhurbaşkanımıza hakaret ederek, yargı mensuplarına yok giyotindir yok FETÖ imamıdır diyerek izin istenmez" dedi.

27.11.2024 15:02  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yerine kayyum atanarak tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ziyaret izni verilmemesine ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

"BAĞIRARAK ÇAĞIRARAK İZİN İSTENMEZ"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, "Türkiye hukuk devletidir. Her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir. Öyle bağırarak çağırarak izin istenmez. BuradaFETÖ imamı gibi lafları reddediyoruz. 17-25 Aralık sürecinde o FETÖ imamları Emniyet'teyken onları ziyarete giden bir genel başkanın bunu bize söyleme hakkı yok.

"SAVCILARA AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER EDİYORSUNUZ"

Adalet Bakanlığı da kanun çerçevesinde takdir yetkisinin kullanır. İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin. Her gün çıkacaksınız soruşturmayla ilgili, soruşturmanın gizliliğini de ihlal edecek, soruşturma yürüten savcılara ağza alınmayacak hakaretler söyleyeceksiniz. Önce kendiniz bakın. Hakaret siyasetiyle bir yere varılmaz. Öyle cumhurbaşkanımıza hakaret ederek, yargı mensuplarına yok giyotindir yok FETÖ imamıdır diyerek izin istenmez" dedi.

Adalet Bakanı Tunç\'tan Özgür Özel\'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin

Esenyurt Belediye Başkanı, Yılmaz Tunç, Ahmet Özer, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Sagdic:
    Turkiye hukuk devleti ve Adaletli bir ulke demi sayin bakan. kizilay baskani kizi davasi, polatlar davasinda, somali c.baskani oglu davasi ile ispat ettiniz hatta. hala hukuk devleti olduguna inanmiyorlar aaka gibi 22 8 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Bakan değil ilk okul talebesi gözlüğeee tipeee üslubaaaa meymenete tavırlaraaa 5 7 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    özgür özel egoist ve terbiyesiz bir muhalefet lideri dahada fazlasını söylemek isterim ama terbiyem mesafe etmiyor 1 1 Yanıtla
  • Önder null:
    bir ulke batisi ne egitim ne adalet nede hicbir sey bir gram ilerlemedi bu osmanlinin yikilisi gibi oldu. mutlak monarsiden memnun olanlar bir gun istiklal mahkemesinin onune cikacaklar 0 1 Yanıtla
  • Aa:
    işler adam gibi yürümediğinden olabilirmi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
21:54 Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
21:33 Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:17 Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:45 Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:27 Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 15:56:04. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.