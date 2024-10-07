Bakan Tunç\'tan \'İyi Hal İndirimi\' ve \'Hadım Yasası\' açıklaması

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemdeki 'İyi hal indirimi' tartışmaları ve cinsel saldırı suçlarında konuşulan 'Hadım yasası' hakkında konuştu. Bakan Tunç açıklamasında 'Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız' ifadelerini kullandı.

Son günlerde artan kadına şiddet ve kadın cinayeti haberlerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Tunç, infaz yasasında değişiklik olacak mı? sorusuna "Ceza adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır. Ceza sistemimizin caydırıcılığa ve ıslaha yönelik olması lazım. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Daha da arttırmanın çabası içinde olacağız. Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız" dedi.

Bakan Tunç açıklamasına şöyle devam etti:

"KILIK KIYAFETİN İNDİRİM SEBEBİ OLMAYACAĞI YÖNÜNDE BİR DÜZENLEME YAPMIŞTIK"

Bir yıllık denetimin serbestlik süresinden yararlanabilmesi için bu kişilerin belli bir süre cezaevinde kalabilmesiyle ilgili bir teklifimiz olmuştu. Bunu yine önereceğiz. Yine özellikle kamuoyunda duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alan kişilerle ilgili hep eleştiri söz konusu oldu. Geçen yasama döneminde saf indirim almak için kılık kıyafetin indirim sebebi olmayacağı yönünde bir düzenleme yapmıştık ama bu konudaki eleştiriler de hep devam etti. Şimdi bu iyi hal indiriminin yeniden bir tartışılması lazım. Kasten öldürme suçların, kasten yaralama suçların da özellikle denetimin serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz.

"TOPLUMDAN GELEN ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALMAK DURUMUNDAYIZ"

Bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Ve özellikle toplumu suçtan korumalıyız. Zaten ceza hukukunun amacı, ceza adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır. Bu anlamda hem suçun işlenmesini önleyici tedbirler asıl önemli olan husus da burasıdır. Gerek eğitim çalışmaları gerek ailelere yönelik bilgilendirme çalışmaları ve suç işlendikten sonra da soruşturmanın etkin bir şekilde yürümesi gerekir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürümesi hukukla savcılığın çok iyi bir ilişki içerisinde bunu sürdürmesi lazım ve delilleri maddi gerçeği toplaması lazım.

HADIM YASASI

Cinsel suçlara ilişkin 'Hadım Yasasının' daha önce gündeme geldiğine ilişkin bir soruya yanıt veren Bakan Tunç, "Ceza infaz kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi.