Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarın (11 Temmuz) saat 11.00'de tv100 ekranlarında Özel Röportaj'a konuk olarak tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'in sorularını yanıtlayacak. Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye" sürecinde merak edilenler ve gündemdeki diğer önemli konulara ilişkin birçok soruyu yanıtlayacak.
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarın tv100'de Özel Röportaj'a konuk oluyor - Son Dakika
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