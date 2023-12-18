Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar\'dan ilk açıklama geldi

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Danışmanlarından birinin de gözaltına alındığı operasyonla ilgili Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi.

YAPILAN OPERASYONU "ALGI" OLARAK YORUMLADI

Konuk olduğu Halk TV canlı yayınında belediyeye düzenlenen operasyonla ilgili bir değerlendirme yapan Karalar, "Adana'da, bizim belediyemizde, bizim olduğumuz yerde kanunsuz hiçbir iş olmaz" dedi. Karalar, İsmail Küçükkaya'nın "Nedir bu?" sorusuna ise "Algı" diye yanıt verdi.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RÜŞVET OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet S. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.