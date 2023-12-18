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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanının danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ''Adana'da, bizim belediyemizde, bizim olduğumuz yerde kanunsuz hiçbir iş olmaz'' dedi.

18.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:30
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Danışmanlarından birinin de gözaltına alındığı operasyonla ilgili Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi.

YAPILAN OPERASYONU "ALGI" OLARAK YORUMLADI

Konuk olduğu Halk TV canlı yayınında belediyeye düzenlenen operasyonla ilgili bir değerlendirme yapan Karalar, "Adana'da, bizim belediyemizde, bizim olduğumuz yerde kanunsuz hiçbir iş olmaz" dedi. Karalar, İsmail Küçükkaya'nın "Nedir bu?" sorusuna ise "Algı" diye yanıt verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RÜŞVET OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet S. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar\'dan ilk açıklama geldi
YORUMLAR (6)
  • İsimsiz : Tamam başkanım ben şahsen inandım..;) Yanıtla 21 15
  • Resul Bey: Bir bellemişler algı, siyasi operasyon..Muhaliflerin hepsi melaike hükümet hep suç atıyor, delil uyduruyor değil mi? Yanıtla 30 27
  • suna genç: Bunlar zaten başka belediye adamlarıdır değil mi Zeydan?? Yanıtla 36 21
  • bülent C.: buna kim inanır laikuslar :) Yanıtla 38 34
  • hüseyin acar: Tüm suc etrafindakilerin baskan sütten çıkmış ak Yanıtla 62 21
  • salihb: Ateş olmayan yerden duman tütümez Yanıtla 57 27

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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika
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