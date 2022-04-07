Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti - Son Dakika
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Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti

07.04.2022 16:07
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti.

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti.

Koncuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa ettiğini hatırlattı. Bu süreçte partiden istifa edenler olduğunu belirten Koncuk, hiçbir tedbir alınmadığını, istifaların ve gerekçelerinin görmezden gelindiğini savundu.

Koncuk "Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisi'nden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi TBMM'de sadece Özdağ'la temsil ediliyor

Koncuk'un istifasıyla Zafer Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düştü, Zafer Partisi'ni temsil eden tek isim Ümit Özdağ oldu.

Bağımsız milletvekili sayısı ise 7'ye yükseldi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti - Son Dakika


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