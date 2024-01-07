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Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi - Son Dakika
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Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi

AK Parti'nin 26 belediye başkan adayı arasında mevcut milletvekilleri de yer aldı. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, milletvekilliğinden istifa edecek. Aday isimler yarışı kazanamaması halinde vekilliğe geri dönemeyecek. AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı da 264'ten 261'e gerileyecek.

07.01.2024 - 20:30,  Güncelleme: 20:57
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, yerel seçimde yarışabilmek için milletvekilliği görevlerinden istifa edecek. AK Parti'nin TBMM'deki vekil sayısı 264'ten 261'e gerileyecek.

Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi

ADAYLAR ARASINDA 3 MİLLETVEKİLİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını duyurdu. AK Parti'nin belediye başkan adayları arasında mevcut milletvekilleri de yer aldı. İstanbul Milletvekili Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
Murat Kurum

AK PARTİ'NİN VEKİL SAYISI 261'E GERİLEYECEK

28. Dönem Milletvekili olarak parlamentoda yer alan Murat Kurum, Mustafa Savaş ve Nebi Hatipoğlu yerel seçimde aday olabilmek için milletvekilliğinden istifa edecek. Parlamentoda 264 milletvekili bulunan AK Parti'de bu sayı 261'e gerileyecek.

Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
Nebi Hatipoğlu

Adayları açıklanan büyükşehirler:

  • İstanbul - Murat Kurum
  • Kocaeli - Tahir Büyükakın
  • Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu
  • Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş
  • Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan
  • Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz
  • Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş
  • Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan
  • Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen
  • Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın
  • Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan diğer iller:

Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti\'nin Meclis\'teki milletvekili sayısı geriledi
YORUMLAR (2)
  • adıyaman çocugu Ramazan: Niye Geri görmeyecek ne 2019 Binali Yıldırım geri döndü Yanıtla 8 18
  • İbrahimce: Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde kimi nereye getirirseniz getirin... Yanıtla 17 1

Mustafa Savaş, Murat Kurum, Politika, Son Dakika

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