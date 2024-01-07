AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, yerel seçimde yarışabilmek için milletvekilliği görevlerinden istifa edecek. AK Parti'nin TBMM'deki vekil sayısı 264'ten 261'e gerileyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını duyurdu. AK Parti'nin belediye başkan adayları arasında mevcut milletvekilleri de yer aldı. İstanbul Milletvekili Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
28. Dönem Milletvekili olarak parlamentoda yer alan Murat Kurum, Mustafa Savaş ve Nebi Hatipoğlu yerel seçimde aday olabilmek için milletvekilliğinden istifa edecek. Parlamentoda 264 milletvekili bulunan AK Parti'de bu sayı 261'e gerileyecek.
Adayları açıklanan büyükşehirler:
Adayları açıklanan diğer iller:
Son Dakika › Politika › Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi - Son Dakika