Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, \'\'İstanbul bizimdir bizim kalacak\'\' sloganı ile inledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıklıyor. Erdoğan'ın konuşması sırasında salondakiler sık sık "İstanbul bizimdir bizim kalacak" sloganı attı.
AK Parti'nin yaklaşan yerel seçimler için 28 belediye başkan adayının açıklamasına saatler kala, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tebliğ edildi. Kurum bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 ilin adaylarını açıklayacağı toplantıda büyük bir coşkuyla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul dahil 26 ilin adaylarını açıklamak üzere kürsüye çıktı. Salona büyük bir coşku hakim olurken kalabalık Erdoğan'ın sözlerini sık sık "İstanbul bizimdir bizim kalacak" sloganı ile böldü. Erdoğan ise bu slogana karşılık olarak "Karşımda şu an bir slogan var; Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti... Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız." dedi.
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