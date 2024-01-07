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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi

AK Parti'de İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayları açıklamak üzere konuşma yaptığı sırada salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi.

07.01.2024 - 14:18,  Güncelleme: 14:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıklıyor. Erdoğan'ın konuşması sırasında salondakiler sık sık "İstanbul bizimdir bizim kalacak" sloganı attı.

İSTANBUL DAHİL 26 İLİN ADAYLARI AÇIKLANIYOR

AK Parti'nin yaklaşan yerel seçimler için 28 belediye başkan adayının açıklamasına saatler kala, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tebliğ edildi. Kurum bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 ilin adaylarını açıklayacağı toplantıda büyük bir coşkuyla karşılandı.

"İSTANBUL BİZİMDİR BİZİM KALACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul dahil 26 ilin adaylarını açıklamak üzere kürsüye çıktı. Salona büyük bir coşku hakim olurken kalabalık Erdoğan'ın sözlerini sık sık "İstanbul bizimdir bizim kalacak" sloganı ile böldü. Erdoğan ise bu slogana karşılık olarak "Karşımda şu an bir slogan var; Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti... Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, \'\'İstanbul bizimdir bizim kalacak\'\' sloganı ile inledi
YORUMLAR (6)
  • HAKAN GENCER: Biz imamoglundan memnunuz o senin dediğin eskidendi artık kendini kandırma Yanıtla 180 125
  • ALI YANIK: Her nefeste adım adım, her sokakta senin adın, Seninleyiz Büyük Başkan Ekrem İMAMOĞLU... Yanıtla 118 83
  • İsmail Yüce: İmamığlu kazanırsa tatile çıkacakmış Yanıtla 67 91
  • Ozan çokbilen: Len Akp kazanır yine Yanıtla 49 91
  • Mesut Gülmez: Yeryüzü ile gökler arasında ki her şey Yüce Allah' ındır. Bu alçaklar da ne diyor böyle? Yanıtla 55 9
  • BİLAL DEMİRCİ: adama gülerler bir daha oy moy yok size emekli uyan dı Yanıtla 17 2

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