CHP'de genel başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel'den, ''İmamoğlu'nun emanetçisi misiniz?'' sorusuna yanıt - Son Dakika

CHP'de genel başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel'den, ''İmamoğlu'nun emanetçisi misiniz?'' sorusuna yanıt

Son Güncelleme: 15.09.2023 20:05

Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi misiniz?" sorusuna, "Bir emanet vardır, o emaneti bugün onurla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu taşımaktadır. Emanet Atatürk'ün emanetidir." yanıtını verdi.

Genel başkanlığa adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e basın toplantısında " Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi misiniz?" diye soruldu. Özel, "Bir emanet vardır, o emaneti bugün onurla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu taşımaktadır. Emanet Atatürk'ün emanetidir." yanıtını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Genel seçimlerden sonra CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte "değişim" tartışmalarına öncülük eden Grup Başkanı Özgür beklenen adımı attı. Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

ÖZEL'DEN, "İMAMOĞLU" SORUSUNA YANIT

Basın toplantısında Özgür Özel'e, İmamoğlu ile birlikte kendisinin bugüne kadar CHP Genel Başkanlığı için isminin geçtiği hatırlatıldı. Basın toplantısı öncesi İmamoğlu ile görüşmediğini belirten Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ekrem İmamoğlu ile partimizdeki fikrine değer verdiğim herkes gibi açık bir iletişim kanalımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına aday olan birine emanetçi olma yakıştırması, herhalde en son söylenebilecek, en son üzerine yapışabilecek şeydir.

"EMANET ATATÜRK'ÜN EMANETİDİR"

Bir emanet vardır, o emaneti bugün onurla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu taşımaktadır. Emanet Atatürk'ün emanetidir. Nasip olursa, üyelerimiz ve delegelerimiz uygun görürlerse, o emaneti taşımak bir siyasetçinin siyasi hayatında taşıyabileceği en büyük gurur ve onur olacaktır. Atatürk'ün emaneti dışında emanet taşımak değil Özgür Özel'e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir üyesine yakışmaz."

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de genel başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel'den, ''İmamoğlu'nun emanetçisi misiniz?'' sorusuna yanıt - Son Dakika


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20:00 CHP'de genel başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel'den, ''İmamoğlu'nun emanetçisi misiniz?'' sorusuna yanıt
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SON DAKİKA: CHP'de genel başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel'den, ''İmamoğlu'nun emanetçisi misiniz?'' sorusuna yanıt - Son Dakika
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