Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş - Son Dakika
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Politika

Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş

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CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yapmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Anketleri işaret eden Yavaş'a yakın isimler, "Yavaş'ın günü geldiğinde halkımızın beklentilerine bakarız" dediğini söyledi.

21.02.2025 19:43
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Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı alan CHP'de hareketli günler geçirirken, ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ne yapacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası Mansur Yavaş ön seçimde aday olmayacağını açıklaması büyük yankı uyandırdı.

MANSUR YAVAŞ ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMADI

Aday belirlemenin çok erken olduğunu söyleyen Mansur Yavaş, adaylık başvurusu yapmadı. CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular kapanırken, Mansur Yavaş'la ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi gündeme geldi.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE HALKIMIZIN BEKLENTİLERİNE BAKARIZ"

tv100'de yer alan habere göre, Yavaş'a yakın kaynaklar henüz defterin kapanmadığını vurguladı. Yavaş'ın "Günü geldiğinde halkımızın beklentilerine bakarız" görüşünde olduğu ifade edildi. Anketler de bu kapsamda Yavaş'ın yakın markajında. Başkan Yavaş, seçim tarihi netleştiğinde kamuoyu yoklamalarına bakıp önerilerini genel başkan Özgür Özel'e iletmeyi planlıyor.

ABB Başkanı önseçim zamanlamasını erken bulduğu için gündemin bu konuyla meşgul edilmesine sıcak bakmıyor. "Biz insanlara umut olmalıyız" diyen Yavaş Ankaralının sorunlarına derman olacağı görüşünü sürdürüyor. Seçime kadar da sadece görevine odaklanma konusuna kararlı.

Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş

Mansur Yavaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Casper:
    Sonuna Kadar İmamoğlu Ve Chp 39 274 Yanıtla
    Ceylan Koyuncu:
    sonuna kadar cumhur 1 1
  • Mustafa Yüksel:
    ne kadar mal adamlarsınız ya adam seçim vaatlerinin hiç birini yapmamış tatil tatil gezip daki balık yiyor seçim zamanı camilerden çıkmayan biri hala nasıl İmamoğlu diyorsunuz troller 215 50 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Mansur yavaş aday olacak ve kazanacak ekrem kendi kazdigi kuyuya düşecek bu sefer karsisinda mansur var keMAL kılıçdaroğlu nu harcadin amma mansur zor lokma 198 59 Yanıtla
  • Asım Can:
    Cb adayı mansur olmalı. Eldeki en iyisi o. İmamoğlu populist ve halkta güven vermiyor. Anketler de yavaş diyor zaten 172 29 Yanıtla
  • Casper:
    Mansur Yavaş Geliyor Gümbür Gümbür Ha haaa 135 18 Yanıtla
  • Nazife:
    ekrem IMAMOĞLU IBB baskani adaylığı için bu gün başvurdu. hayırlı olsun 24 122 Yanıtla
  • Hakan Bagis:
    Mansur Yavaş’ın CHP tarafından aday gösterilmeyeceği zaten belli. mhp kökenli olmasından dolayı chp’de kimse sıcak bakmıyor. Surpriz olmaz yani. Çok istiyorsa ama kendisi Bağımsız aday olabilir. böylece Erdoğanın karsısına iki aday çıkmıs olur, hem de mansur mu ekrem mi diye süregelen kısır cekişme de bitmiş olur, önemli olan erdoğanın %50 altında oy alması ve seçimin 2. tura kalması. 2. turda erdoğanın karşısına hangi aday olursa herkes ona oy verir. bunu taktik olarak bile uygulamaları lazım aslında. asıl kaos 2. tura ekrem ve mansur kalırsa olurdu ?? 78 32 Yanıtla
  • Apple User:
    Akp den fazla oy alırlarsa ikinci turda sayın yavaş a o verebilirim sağcı olduğum halde 61 36 Yanıtla
  • KuZeYLi:
    İttihat ve Terakkinin artıkları iş başında 70 21 Yanıtla
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