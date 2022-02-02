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Aden Körfezi tezkeresi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

Aden Körfezi tezkeresi TBMM'de kabul edildi

02.02.2022 17:57
Aden Körfezi tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2022'den itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı 2008'de Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının alındığı ve bu kapsamda TBMM'nin 10 Şubat 2009 tarihli kararıyla TSK unsurlarının söz konusu bölgede görev yapması için 1 yıl izin verildiğinin belirtildiği tezkere, yapılan oylama sonucu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.


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Aden Körfezi, Somali, TBMM, TSK, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Aden Körfezi tezkeresi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika


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