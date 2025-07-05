CHP'li belediyelere ilişkin operasyonlar sürüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkan Abdurrahman Tutdere hakkında gözaltı kararı verildi.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul'a götürülüyorum" açıklamasını yaptı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı vekili Ahmet Şahin ve şoförü, Seyhan Belediyesi temiz işleri müdürü Özcan Zenger hakkında da gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Son Dakika › Politika › Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı - Son Dakika
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