Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na fatura teklifi - Son Dakika
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na fatura teklifi

22.04.2022 09:38
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na fatura teklifi

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi ile ilgili "Sözleşme numarasını öğrenebilirsem bu gece ya da yarın Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını yatıracağım." açıklamasını yaptı. Kıllıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödeme teklifi ilk olarak İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den gelmişti. Akşener, "Müsaade ederse ben ödeyebilirim hanenin elektrik borcunu, o da Selvi Hanım için" ifadelerini kullanmıştı.

Artan enerji fiyatlarına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün evinin elektrikleri kesilmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun evinin elektrik borcunu ödeyebileceğini belirtmişti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan da benzer bir açıklama geldi.

"SÖZLEŞME NUMARASINI ÖĞRENEBİLİRSEM ÖNERİM"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ''Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek için sivil itaatsizlik başlatmıştı ama bugün kendisi karanlıkta kaldı. Kendisi inat etti. Ben sözleşme numarasını öğrenebilirsem Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını yatıracağım. Türkiye huzursuz olmasın. Bunu gündemden düşürelim.'' dedi.

"TÜRKİYE İÇİN ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR DURUM"

CHP liderinin elektrik faturasını ödememesinin Türkiye adına ''üzüntü verici olduğunu" vurgulayan Sayan, ''Siyasetin bu kadar ayağa düşmesi ve böyle küçük şeylerle uğraşması gerçekten ülkemiz adına son derece üzüntü verici şeyler. Ne yapmaya çalışıyor anlamış değiliz. Kendisini Gandi'ye benzetiyor. Oysa Gandi şiddeti sonlandırmak için sivil itaatsizlik yapıyordu. Kılıçdaroğlu da şiddeti körüklemek ve milleti şiddete çağırmak için sivil itaatsizlik yapıyor. 'Devlet idaresini ele geçireceğim' diye ortalıkta dolaşan bir insana bu yakışmaz. 'Ben liderim, cumhurbaşkanı adayı olacağım' sözlerini aklından geçiren bir adamın böyle komik durumlara düşmesi Türkiye ve siyaset adına üzüntü verici bir durumdur. Farz edin Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı ve bütün vatandaşlar inat etti elektrik faturasını ödemediler. Ne olacak bu ülkenin hali ve ekonomisi? Mansur Yavaş'ın başlattığı askıda fatura vardı. Benim de ikinci ikametim Ankara'da ve ben de askıda faturaya destek olacağım. Kılıçdaroğlu'nun faturasını yatıracağım." diye konuştu.

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Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemek istiyor: Bunu gündemden düşürelim Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemek istiyor: Bunu gündemden düşürelim Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasına ödememesinden rahatsız: Ben ödeyeyim, bunu gündemden düşürelim Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasına ödememesinden rahatsız: Ben ödeyeyim, bunu gündemden düşürelim

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Son Dakika Politika Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na fatura teklifi - Son Dakika


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