Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan\'ın karşısına çıkmak istiyorum

Politika

TBMM'de toplamda 25 milletvekili ile temsil edilen Gelecek ve DEVA partilerinin tek parti çatısı altında birleşmesine ilişkin görüşmelerin tıkandığı öğrenildi.

YEREL SEÇİMDE YÜZDE 0,07 OY ORANI

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 0,07 oy oranına ulaşabilen Gelecek Partisi ile DEVA arasındaki görüşmelerin durmasına neden olan olayın ise Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun adaylık ısrarı olduğu ortaya çıktı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KARŞISINA ÇIKMAK İSTİYORUM"

Türkiye gazetesinin haberine göre Davutoğlu'nun "Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkmak istiyorum" ifadelerini kullanması nedeniyle DEVA Partisi'nin birleşmeye kapıları kapadığı öne sürüldü.

"ŞİMDİDEN ADAY İLAN ETMEK DOĞRU OLMAZ"

Cumhurbaşkanı seçiminin 4 yıl sonra olacağını dikkate alan DEVA Partisi Başkanlık Kurulu'nun da "Şimdiden cumhurbaşkanı adayı ilan etmek doğru olmaz. Yeni kurulacak partide Genel Başkan Ali Babacan olur, Ahmet Davutoğlu da onursal başkan olabilir" teklifini ise Davutoğlu'nun reddettiği öne sürüldü.

DEMOKRAT PARTİ TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Bunun yanı sıra, Meclis'te 3 sandalye ile temsil edilen Demokrat Parti de yeni bir grup kurulması için DEVA ile temaslarını sürdürüyor. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, DEVA Partisi ile Meclis'te ekim ayında ortak grup kuracaklarını açıklamıştı.

Babacan ise, "Merkez sağın bundan sonraki adresi DEVA Partisi" demiş, DP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Anlayış ise "Merkez sağ olunmaz, merkez sağ doğulur. DP, merkez sağın tek adresidir. Sayın Babacan'ın partisine saygı duyuyorum fakat bu görüşünü şiddetle reddediyorum" cevabını vermişti. 3 partinin kadrolarının yeni bir parti kurma isteğine, Saadet Partisi'nin vereceği cevap da merak ediliyor.