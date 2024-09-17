Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum

Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan\'ın karşısına çıkmak istiyorum

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 0,07'lik oy oranıyla dikkat çeken Gelecek Partisi ve DEVA Partisi arasındaki birleşme görüşmelerinin tıkandığı öğrenildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandığı için DEVA Partisi'nin birleşmeye kapıları kapadığı iddia edildi.

17.09.2024 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de toplamda 25 milletvekili ile temsil edilen Gelecek ve DEVA partilerinin tek parti çatısı altında birleşmesine ilişkin görüşmelerin tıkandığı öğrenildi.

YEREL SEÇİMDE YÜZDE 0,07 OY ORANI

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 0,07 oy oranına ulaşabilen Gelecek Partisi ile DEVA arasındaki görüşmelerin durmasına neden olan olayın ise Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun adaylık ısrarı olduğu ortaya çıktı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KARŞISINA ÇIKMAK İSTİYORUM"

Türkiye gazetesinin haberine göre Davutoğlu'nun "Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkmak istiyorum" ifadelerini kullanması nedeniyle DEVA Partisi'nin birleşmeye kapıları kapadığı öne sürüldü.

"ŞİMDİDEN ADAY İLAN ETMEK DOĞRU OLMAZ"

Cumhurbaşkanı seçiminin 4 yıl sonra olacağını dikkate alan DEVA Partisi Başkanlık Kurulu'nun da "Şimdiden cumhurbaşkanı adayı ilan etmek doğru olmaz. Yeni kurulacak partide Genel Başkan Ali Babacan olur, Ahmet Davutoğlu da onursal başkan olabilir" teklifini ise Davutoğlu'nun reddettiği öne sürüldü.

DEMOKRAT PARTİ TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Bunun yanı sıra, Meclis'te 3 sandalye ile temsil edilen Demokrat Parti de yeni bir grup kurulması için DEVA ile temaslarını sürdürüyor. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, DEVA Partisi ile Meclis'te ekim ayında ortak grup kuracaklarını açıklamıştı.

Babacan ise, "Merkez sağın bundan sonraki adresi DEVA Partisi" demiş, DP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Anlayış ise "Merkez sağ olunmaz, merkez sağ doğulur. DP, merkez sağın tek adresidir. Sayın Babacan'ın partisine saygı duyuyorum fakat bu görüşünü şiddetle reddediyorum" cevabını vermişti. 3 partinin kadrolarının yeni bir parti kurma isteğine, Saadet Partisi'nin vereceği cevap da merak ediliyor.

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Murat Açıkgöz:
    Vay la insanda biraz yüz olur ama insanda ?????? 124 0 Yanıtla
  • Burak Tuncer:
    007 ahmet Bond mahalle muhtarlığına aday olsan kazanamazsın 107 0 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Ya bi öte git yaa küçük enişte 82 0 Yanıtla
  • Celil Başer:
    Sana bu kadar içme dedim ahmeeett 79 0 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    Tuzlayımda kokma.... 64 0 Yanıtla
  • Demir:
    Ben ben ben Allah seni ıslah etsin 0,07 55 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    en boş sözler den biri de bu 52 1 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    tutmayın küçük enişteyi 48 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    konuşursam yer yerinden oynar:)))ama konuşmuyorum 48 0 Yanıtla
  • Emrah Erzurumlu:
    salın tutmayın küçük enişteyi. 40 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:48 2025 yılında emekli olacaklara yüzde 30 daha az aylık bağlanacak 2025 yılında emekli olacaklara yüzde 30 daha az aylık bağlanacak
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:52:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement