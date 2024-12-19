Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım - Son Dakika
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Politika

Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında "İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım" ifadelerini kullandı.

19.12.2024 23:42
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Ankara'da siyaset kulisleri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'AK Parti'den kopmadım' açıklamasıyla hareketlenmiş, sürpriz çıkış AK Partili bazı isimler tarafından eleştirilmişti.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN ONLARIN İÇİNDEN GELDİM"

Davutoğlu, Konya'da basın mensuplarıyla buluşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: Ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadım. Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim.

2023 yılında yapılan son genel seçimde, Millet İttifakı içinde yer alarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarışan Davutoğlu, katıldığı canlı yayında sözlerine açıklık getirdi.

"İLKESEL OLARAK AK PARTİ'DEN KOPMAM"

Davutoğlu, AK Parti'ye katılması ile ilgili açıklamada "İlkesel olarak AK Parti'den kopmam" ifadelerini kullandı. Davutoğlu şöyle devam etti: Ben hayatımı ilkelerimle yaşadım. Ben AK Parti kurucusu değilim. Herkes bilir ki yedi buçuk yoğun bir mücadele içinde oldum. Sayın Erdoğan'ın yanından hiç ayrılmadım. Peki ben niye oradaydım? İlkeler sebebiyle. Şimdi ben hala AK Parti'nin ruhunu temsil ediyorum dediğimde bunu AK Parti'nin kurucu ilkelerine atıfla söylüyorum.

"BEN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞSEM BU NORMALLEŞME OLMAZ MI?"

Erdoğan'a yazdığı mektupla ilgili eleştirilere yanıt veren Davutoğlu, "Ben AK Parti'nin kitlesinden kopmadım. Özgür Özel, Erdoğan'la görüşürse normalleşme oluyor. Ben görüşmüş olsam bu normalleşme olmaz mı? İktidar Türkiye'nin itibari ile alakalı doğru bir şey yaparsa sonuna kadar desteklerim" dedi.

Davutoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

13 yıl boyunca bütün fatura bana kesildi. Suriye rejiminin devam etmeyeceğini biliyordum. Suriye konusunda muhalefetin tavrı çok yanlış. Suriye konusunda iktidar doğru adımlar atıyor. İslami değerlerle, modern değerleri en özümsemiş halklardan biri Suriye halkıdır. Türkiye ödediği ağır bedelin nimetini görecek. Arap karşıtlığı üzerine milliyetçilik taslayanlar cahildir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını önemsiyorum. Suriye'de üniter bir devlet altyapısı kurulmalı. Tarih, Gazze'nin İsrail'i yenmesini yazacak.

Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti\'den kopmadım

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Murat Gunduz:
    Haydaaaaa buyur burdan yak. 62 2 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Gülermisin ağlarmısın .....hani derler ya Gözünü insanı ancak kara toprak doyurur .......hala koltuk peşinde olmak nasıl bir şey ...Rahmaetli kemal sunal Zübik filmi aklına geliyor insanın ... 60 3 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Sayın cumhurbaşkanımiz bunu partiye kabul ederse oy yok vermem dun sattı yarın daha kötü satar 35 9 Yanıtla
  • Deniz Yıldız:
    Kopmadım kopamadım değil! eskisi gibi kazanamıyorum diyeceksin işte kirli siyasetçi senin gibilerine deniyor. 34 0 Yanıtla
  • Nadir ÇETİN:
    nedense hiç şaşırmadım.Fırıldak 32 0 Yanıtla
  • ercan karataş:
    gayet normal zaten senden de bu beklenir 31 0 Yanıtla
  • okan Koçyiğit:
    Bunlar ne yiyor ? Ne içiyor.. Kafaları gidip geliyor. ?? 29 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bu gelirse ben giderim 28 1 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    satan satana 28 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Parti kurup peşinden sürüklediğin insanlar ne olacak? Sana güvenip partine geçenlere ihanet edeceksin yani? 28 0 Yanıtla
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