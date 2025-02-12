Ahmet Davutoğlu: Gazze referandumla Türkiye\'ye bağlansın

Politika

Gazze'yi ele geçirmek ve Filistinlileri bölgeden sürgün etmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal açıklamaları dünyanın gündeminde yer alırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir öneri geldi. Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinin çatı partisi olan Yeni Yol'un grup toplantısında konuşan Davutoğlu, Trump tehdidine karşı Gazze'nin otonom olarak Türkiye'ye bağlanmasını teklif etti.

"GAZZELİLER REFERANDUMLA TÜRKİYE'YE BAĞLANSIN"

Davutoğlu, "Osmanlı tebaası bir Türk olarak söylüyorum; Gazzelilerin son meşru devleti Osmanlı Devleti'dir. Ondan sonra İngiliz Mandası kurulmuştur vatandaşlık verilmemiştir. Sonra zaten İsrail gayrimeşrudur ve hiçbir vatandaşlık vermedi. Biz de Osmanlı Devleti'nin meşru sürekliliği olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Gazzelilerin doğal bir tarihdaşımız ve vatandaşımız muamelesi ile Gazzeliler referandum yapsınlar ve Filistin devleti kurulana kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne bir otonom bölge olarak bağlansınlar. Amerika oradan gelip Gazze'ye el koyacak da biz Gazzelilere sahip çıkmayacak mıyız zannediyorlar? Alın o çok kıymetli siyonistlerinizi Amerika'daki bol topraklarınıza götürün." ifadelerini kullandı.