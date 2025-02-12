Ahmet Davutoğlu: Gazze referandumla Türkiye'ye bağlansın - Son Dakika
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Politika

Ahmet Davutoğlu: Gazze referandumla Türkiye'ye bağlansın

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ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye çökme planı gündemdeyken Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir öneri geldi. Davutoğlu, "Gazzeliler referandum yapsınlar ve Filistin devleti kurulana kadar Türkiye'ye bir otonom bölge olarak bağlansınlar." dedi.

12.02.2025 11:44
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Gazze'yi ele geçirmek ve Filistinlileri bölgeden sürgün etmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal açıklamaları dünyanın gündeminde yer alırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir öneri geldi. Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinin çatı partisi olan Yeni Yol'un grup toplantısında konuşan Davutoğlu, Trump tehdidine karşı Gazze'nin otonom olarak Türkiye'ye bağlanmasını teklif etti.

"GAZZELİLER REFERANDUMLA TÜRKİYE'YE BAĞLANSIN"

Davutoğlu, "Osmanlı tebaası bir Türk olarak söylüyorum; Gazzelilerin son meşru devleti Osmanlı Devleti'dir. Ondan sonra İngiliz Mandası kurulmuştur vatandaşlık verilmemiştir. Sonra zaten İsrail gayrimeşrudur ve hiçbir vatandaşlık vermedi. Biz de Osmanlı Devleti'nin meşru sürekliliği olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Gazzelilerin doğal bir tarihdaşımız ve vatandaşımız muamelesi ile Gazzeliler referandum yapsınlar ve Filistin devleti kurulana kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne bir otonom bölge olarak bağlansınlar. Amerika oradan gelip Gazze'ye el koyacak da biz Gazzelilere sahip çıkmayacak mıyız zannediyorlar? Alın o çok kıymetli siyonistlerinizi Amerika'daki bol topraklarınıza götürün." ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu: Gazze referandumla Türkiye\'ye bağlansın

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu: Gazze referandumla Türkiye'ye bağlansın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • VURKAÇOĞLU:
    Filistin bizim adımızı anmıyor biz gelin güvey oluyoruz. Adamlar mısır diyor ABD diyor Rusya diyor Katar diyor 57 40 Yanıtla
  • Kemsl:
    Bu mal konuşmak için konuşuyor 60 19 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı:
    Çok güzel diyorsunda Bütün ülkeler Amerika yı karşısına almazken gel benimle savaş diyorsun olacak iş değil .Sadece İsrail’le bitmiyor. 37 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hiç Gerek Yok Kukla 32 16 Yanıtla
  • Atilla Kamış:
    Bir de buna Ahmet hoca diyorlar. Kafası çalışmıyor. Sırf yalakalık olsun diye ak partiye yaranmak için konuşuyor 35 11 Yanıtla
  • Tatar9515:
    ya çok boş adamsınn olacak bişi söyle silah göenderemediğimiz yere ekmek gönderemediğin yeri nasıl bize bağlanacak arkadaş işin gücün yalakalık yapmak 27 7 Yanıtla
  • zaza6262:
    küçük enişte türkiyedekilere baktı bide filistine bakacak ???? 24 6 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    gazze mi kaldi referandrum diyorsun ne iciyosun Allah aşkina 24 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BUNUN FERMUARI FALAN YOK MU CEKINDE KONUSMASIN, MILLETI ABD ILE POPAZ EDECEK 17 7 Yanıtla
  • barış özcan:
    Teoride harika olur ama pratikte imkansız, direk savaş açalım der gibi olur şuan. 14 2 Yanıtla
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