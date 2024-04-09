Ticaret Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada 9 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 'Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar' İsrail'e 54 ürün grubunda ihracatının kısıtlanacağını duyurdu. Alınan bu kararın ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kısıtlamayı yetersiz bulduğunu ve ticaretin tamamen ve derhal durdurması gerektiğini ifade etti.
Ticaret Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamaların yürürlükte kalacağını açıkladı. Ancak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu kararın yetersiz olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.
Davutoğlu, "Madem ki başta uçak yakıtı olmak üzere, bir çok sevkiyatı durdurma kudretiniz vardı; madem ki bu malzemelerin Filistin'e gitmesi söz konusu değildi; o halde 7 aydır Gazze'de devam eden soykırıma malzeme taşıyan hattı neden kesmediniz ?
Yalnızca 54 kalemlik yaptırım yetmez, İsrail ile devam eden ticareti tamamen ve derhal durdurun!
Hava sahamızı İsrail'e giden uçaklara kapatın!
İsrail'e başka ülke gemilerinin de bizim limanlarımız üzerinden ticaret yapmasını engelleyin! Bütün ulaşım hatlarını kesin!" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun - Son Dakika
Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ihracata inşaat demirinden, yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunda kısıtlama getirildiğini açıkladı. Kısıtlama kararı, ateşkes olana kadar yürürlükte kalacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinilen açıklamada, Türkiye'nin İsrail'in saldırıları başladıktan sonra Gazze'ye ve Gazze halkının yardımına koştuğu belirtildi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 9 Nisan'dan itibaren, ilk aşamada 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldığını duyurdu.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu, Vali Aygöl ve Kaymakam Öztürk ile görüşerek çalışmalarında kolaylıklar temenni etti.
İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, ilçede kurulan pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazar yerindeki esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kılınçarslan, istek ve talepleri dinledi. Kılınçarslan, ekipleriyle birlikte çalışarak esnaf ve ilçe halkının en iyi şekilde hizmet almasını sağlamaktadır.
Sizin düşünceleriniz neler ?