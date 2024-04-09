Ahmet Davutoğlu, İsrail\'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun

Politika

Ticaret Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada 9 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 'Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar' İsrail'e 54 ürün grubunda ihracatının kısıtlanacağını duyurdu. Alınan bu kararın ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kısıtlamayı yetersiz bulduğunu ve ticaretin tamamen ve derhal durdurması gerektiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamaların yürürlükte kalacağını açıkladı. Ancak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu kararın yetersiz olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.

"7 AYDIR SOYKIRIMA MALZEME TAŞIYAN HATTI NEDEN KESMEDİNİZ?"

Davutoğlu, "Madem ki başta uçak yakıtı olmak üzere, bir çok sevkiyatı durdurma kudretiniz vardı; madem ki bu malzemelerin Filistin'e gitmesi söz konusu değildi; o halde 7 aydır Gazze'de devam eden soykırıma malzeme taşıyan hattı neden kesmediniz ?

Yalnızca 54 kalemlik yaptırım yetmez, İsrail ile devam eden ticareti tamamen ve derhal durdurun!

Hava sahamızı İsrail'e giden uçaklara kapatın!

İsrail'e başka ülke gemilerinin de bizim limanlarımız üzerinden ticaret yapmasını engelleyin! Bütün ulaşım hatlarını kesin!" ifadelerini kullandı.