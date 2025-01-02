Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken ''İmralı'' çıkışı - Son Dakika
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Politika

Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken ''İmralı'' çıkışı

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili yürütülen süreç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bahçeli'nin karşı söylemleri güzel söylemler." diyen Davutoğlu "İmralı ev hapsine çıkabilir. Bu tür adımlar atılabilir. Devlet aynı zamanda Kürtlerin de devletidir. Bizim barıştırmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

02.01.2025 12:26  Güncelleme: 12:59
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Geçtiğimiz günlerde AK Parti konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti- İmralı görüşmesine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısı ve DEM Parti-İmralı görüşmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ORTA DOĞU NE ZAMAN KARIŞSA MAĞDUR KÜRTLER OLUYOR"

Davutoğlu, Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan ve teröristbaşı Öcalan ile yapılan görüşme için "Bahçeli'nin karşı söylemleri güzel söylemler. Kardeşlikten bahsediyor. Önceki çözüm süreci başladığında silahların bırakılması konuşuluyordu. Stratejik bir hamleydi. Orta Doğu ne zaman karışsa mağdur Kürtler oluyor." dedi.

"BİR MAHKUMU TÜRKİYE'NİN SİYASİ TERCİHLERİ İÇİN KULLANMAK REZALETTİR"

"Bahçeli o zaman çözüm sürecine karşı çıkmıştı. Bahçeli ve Erdoğan bu dalgalanmada 'Kürtleri korumamız lazım. İsrail'in, ABD'nin oyununun parçası yapmamız lazım' dediyse doğru bir hamledir." diyen Davutoğlu, "Ama ikinci mektubu bir akademisyen 2019'da getirdi. Binali Yıldırım'ın desteklenmesi için. Durum böyleyse bir mahkumu Türkiye'nin siyasi tercihleri için kullanıyorsanız rezalettir." ifadelerini kullandı.

"İMRALI EV HAPSİNE ÇIKABİLİR"

"İmralı ev hapsine çıkabilir." diyen Davutoğlu, bu tür adımların atılabileceğini söyledi. Davutoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşmasını övdüm, çok güzeldi. Devlet aynı zamanda Kürtlerin de devletidir. Bizim barıştırmaya ihtiyacımız var."

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

DEM PARTİ'DEN İMRALI BAŞVURUSU

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Aralık'ta DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.

4,5 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME

İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl sonra bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından DEM Partisi'nden yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanmış "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk." denilmişti.

Ahmet Davutoğlu\'ndan dikkat çeken \'\'İmralı\'\' çıkışı

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken ''İmralı'' çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Babasu Aksu:
    Türk Kürt kardeştir ama bu teröristlerin kürtlükle ne alakası var 76 10 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Halk tv,de yorum yapan siyasetçinin sözlerinin bir hükmü yoktur okadar 22 28 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Mutlu Türküm diyene o kadar 23 16 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    bu kadar haysiyetsislik olmaz,ki 28 9 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    tam bir gevşek badem yağı tarikato marikato 22 8 Yanıtla
  • Ali null:
    Ulan bu adam bir susmadı ya 14 9 Yanıtla
  • adil can:
    ne mutlu insan diyene bazıları kurt gibi Uluyor insan olun 19 2 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    wayyy serok Ahmet, üç ay önce bunları söyleseydin ya, böyle giderse PKK Paçavraları sokakları süsler 8 3 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Türk, kürt arasında sorun yok, Siyasi olarak var pkk tanımı nedir ki kütleleri pkk konumuna sokuyorlar 6 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    türk kürt zaten barışık amaç başka ne acaba 3 2 Yanıtla
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