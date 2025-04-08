Ahmet Davutoğlu\'nun yeni imajı! Herkes aynı isme benzetti

CHP Genel başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen kurultay sonrası tebrikleri kabul ediyor. Bu kapsamda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede iki lider gündeme dair konuları baş başa konuştu. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan iki lider, karşılıklı açıklamalarda bulundu.

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Basın toplantısında kameralar karşısına geçen Davutoğlu'nun saç renginin açıldığı görüldü.

TRUMP'A BENZETİLDİ

Saçlarının renginin açılmasından dolayı Davutoğlu, bu haliyle ABD Başkanı Donald Trump'a benzetildi.