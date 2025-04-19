Ahmet Davutoğlu: Önümüzdeki dönemde dünya ticaret savaşlarına hazır olmalıyız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, artan ticari gerginliğe ilişkin "Önümüzdeki dönemde dünya ticaret savaşlarına hazır olmamız lazım" açıklamasında bulundu.

Ahmet Davutoğlu, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM VAR"

Haberler.com'un sorularını yanıtlayan Davutoğlu, "Dünyadaki ekonomik politik sistemde büyük bir dönüşüm var. Trump'ın ilan ettiği politikalar, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemi derinden sarsacak. ABD'nin küresel sistemdeki hakimiyeti temelde üç şeye dayanıyordu.

Birisi BM sistemi, ikinci ittifaklar sistemi yani NATO, üçüncüsü de serbest ticaret ve dolarizasyon. ABD'nin ekonomik hakimiyeti piyasaları dolara endekslemesiydi. Son alınan kararlar serbest ticaret düzeninin olumsuz olarak etkileyecek. Dünya Ticaret Örgütü'nü işlevini azaltacak" ifadelerini kullandı

"TİCARET SAVAŞINA HAZIR OLMALIYIZ"

Açıklamalarının devamında "Önümüzdeki dönemde dünya ticaret savaşlarına hazır olmamız lazım. Hem heyecanlıyım Türkiye'nin önünü açacak gelişmeler olabilir hem de kaygılıyım doğru adımlar atılmazsa Türkiye'nin siyasi ekonomik anlamda zarar görmesi mümkündür" diyen Davutoğlu, "Doğru politika Türkiye'nin rekabet gücünü maksimize etmektir. Doğru politika Türkiye'deki sektörlerin rekabetini arttırmaktır" dedi.

"ÖNLEM ALMAK ZORUNDAYIZ"

Davutoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Şu an Türkiye Avrupa Birliği perspektifinde yeni bir kapı açıldı. AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı var. Süratle Gümrük Birliği revizyonu yapmak lazım. Avrupa'nın güvenliği konusunda da işbirliği yapmak lazım. ABD ile ilişkilerde de dış ticaret dengesini koruyucu davranmalı. ABD'nin uluslararası sistemi bozan davranışlarının da örneğin Filistin politikasının risklerine karşı önlem almak zorundayız.

Çin ile ilişkilerde de Türkiye lojistik üs olma kapasitesine sahip. Başka ülkelerin de Türkiye'yi az gümrük vergisi uygulayan ülke olarak değerlendirmesi sağlanmalı."