Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için 'Siyasi ahlakı anlatamamışız' dedi - Son Dakika
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Politika

Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için 'Siyasi ahlakı anlatamamışız' dedi

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Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Ankara Milletvekili Nedim Yamalı ile ilgili konuşan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, "Demek ki en yakınımızdakilere bile siyasi ahlakı anlatamamışız" dedi.

04.01.2025 00:47
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İstifasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Saadet-Gelecek grubunun fiilen düşmesine neden olan Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı hakkında konuşan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SİYASİ AHLAKI ANLATAMAMIŞIZ"

Nedim Yamalı'nın istifasını beklemediğini ifade eden Davutoğlu, "Kendime bir muhasebe imkanı oldu. Demek ki en yakınımızdakilere bile siyasi ahlakı anlatamamışız. Ayrılacağını söyledi ancak vedalaşma sayılmaz. Detaya girmek istemiyorum" dedi.

DAVUTOĞLU'NA TEŞEKKÜR EDEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ederek sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Yamalı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MECLİSTEKİ SAADET-GELECEK GRUBU DÜŞTÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir partinin grubunun olabilmesi için en az 20 milletvekiline ihtiyaç var. Yamalı'nın istifasının ardından Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 8'e düşmüştü. Saadet Partisi'nin de milletvekili sayısı 11'di. Saadet-Gelecek grubu, Yamalı'nın istifasının ardından grup çoğunluğunu sağlayamayarak fiilen düştü.

AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası rozet takılmıştı.

Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için 'Siyasi ahlakı anlatamamışız' dedi
Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için 'Siyasi ahlakı anlatamamışız' dedi
Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için \'Siyasi ahlakı anlatamamışız\' dedi

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için 'Siyasi ahlakı anlatamamışız' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Nejdet Aydemir:
    Sen akp kopamadım dersen sorunu kendinde ara oda istifa eder gider 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    sende var mı ki antacaksın 6 0 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    siyasette ahlak varmı ki herkes birbirinin üstüne binmeye çalışıyor bak mhp ile dem bile kanka oldu daha dün reise söverken bugün elini uzattasa öpecek chp sırf kasetci zaten belki senin bile kasetin var daha çok sayacam ama buraya sığmaz 3 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Bir milletvekili partisinden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekir. millet oyu onun partisine veriyor o fırıldak gibi dönsün satılsın diye vermiyor. Ayrıca partiden partiye geçmek yasaklanmalı. Ğartiden partiye geçen döneklerin aldıkları para haramdır. Ayrıca haram zehir zıkkım olsun. 0 0 Yanıtla
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