Ahmet Davutoğlu seçimi çantada keklik olarak görmüyor: Kolay olmayacak - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu seçimi çantada keklik olarak görmüyor: Kolay olmayacak

05.07.2022 18:05
Ahmet Davutoğlu seçimi çantada keklik olarak görmüyor: Kolay olmayacak

6'lı masa içinde yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2023 seçimlerinin beklendiği kadar kolay olmadığını söyledi. Muhalefetin yumuşak karnının kolay zafer inancı olduğu vurgulayan Davutoğlu, "Ben hiçbir seçimin kolay olduğu kanaatini taşımıyorum. Daha doğrusu seçimin kolay bir zafer olacağını düşünenler, en büyük siyasi yanılgıyı yaşarlar. Hiç beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalırlar." dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu BBC'ye verdiği röportajda gündemi değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den erken seçim hamlesi beklediğini ifade eden Davutoğlu, 2023 seçimleri konusunda da muhalefet partilerine uyarıda bulundu.

"BEKLENMEDİK GELİŞMELERLE KARŞI KARŞIYA KALIRLAR"

Seçimleri analiz ettiğini bildiren Ahmet Davutoğlu, kolay bir zafer inancının muhalefetin 'yumuşak karnı' olduğunu dile getirdi.Davutoğlu, hiçbir seçimin kolay geçmeyeceği inancını taşıdığını da sözlerine ekledi. Davutoğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle: "Yok. Ben, daha önce iki seçimi yönettim başbakan olarak 7 Haziran ve 1 Kasım'da. Daha önce de fiilen bilim adamı olarak seçimleri analiz ettim. Ben hiçbir seçimin kolay olduğu kanaatini taşımıyorum. Daha doğrusu seçimin kolay bir zafer olacağını düşünenler, en büyük siyasi yanılgıyı yaşarlar. Hiç beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalırlar.

"KOLAY ZAFER İNANCI MUHALEFETİN YUMUŞAK KARNI"

Sandık kontrol edilebilir bir şey değildir. Sandıkları kontrol edebileceklerini zannedenler hep yanıldılar, örnekleri o kadar çok ki. Dolayısıyla, kolay bir zafer inancının, muhalefetin yumuşak karnı olduğu kanaatindeyim. Bizim hepimizin yumuşak karnı. Kolay bir zafer, bir anda muhalefetin herhangi bir unsurunu, tek başına davranmaya sevk edebileceği gibi erken bir çıkışla, büyük bir potansiyeli zaafa da uğratabilir. Reel olarak da bunu böyle görmüyorum. Seçimin mekaniği yoktur, dinamiği vardır, seçim dinamikleri her an değişir."

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu seçimi çantada keklik olarak görmüyor: Kolay olmayacak - Son Dakika


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