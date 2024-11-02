Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında sessizliğini bozdu.
Açıklamasına "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm" diyerek başlayan Köksal, "Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın" ifadelerine yer verdi.
Sözlerinin devamında çözüm sürecinde yaşananlara ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıya atıfta bulunan Köksal, "Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına 'aman beni görevden alırlar' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir" dedi.
İşte Köksal'ın o paylaşımı;
Son Dakika › Politika › Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler - Son Dakika
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