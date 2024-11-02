Ahmet Özer\'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal\'dan zehir zemberek sözler

Politika

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında sessizliğini bozdu.

"NEREDE NE ZAMAN OLACAĞIMI BEN BİLİRİM"

Açıklamasına "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm" diyerek başlayan Köksal, "Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın" ifadelerine yer verdi.

"BENİM MİLLEYETÇİLİĞİMİ SORGULAMAK..."

Sözlerinin devamında çözüm sürecinde yaşananlara ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıya atıfta bulunan Köksal, "Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına 'aman beni görevden alırlar' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir" dedi.

İşte Köksal'ın o paylaşımı;