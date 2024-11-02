Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler - Son Dakika
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Politika

Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ahmet Özer'in yerine kayyum atanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında, "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın" dedi.

02.11.2024 11:42
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında sessizliğini bozdu.

"NEREDE NE ZAMAN OLACAĞIMI BEN BİLİRİM"

Açıklamasına "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm" diyerek başlayan Köksal, "Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın" ifadelerine yer verdi.

"BENİM MİLLEYETÇİLİĞİMİ SORGULAMAK..."

Sözlerinin devamında çözüm sürecinde yaşananlara ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıya atıfta bulunan Köksal, "Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına 'aman beni görevden alırlar' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir" dedi.

İşte Köksal'ın o paylaşımı;

Ahmet Özer'e desteğe gelmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
Ahmet Özer\'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal\'dan zehir zemberek sözler

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Son Dakika Politika Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Seyyidali Can:
    sen bir patiye mensup ve parti sayesinde o koltuğa oturuyorsan o partinin başkanı seni nereye çağırırsa gitmek zorundasın. Beğenmiyorsan o koltuğu bırakıp partiden de istifa edersin 95 417 Yanıtla
  • Hasan Vanlı:
    Adam gibi kadın, bravo 348 59 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    işte cumhuriyet kadını. Allahına kurban senin 302 59 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    ŞU KADINDAKİ KAŞIĞIN YARISI SENDE YOK ÖZGÜR .CAHAPEYE ADAMLIK DERSİ VERİR BU KADIN AZICIK DİNLESENİZ. 268 38 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Herkese her şeye rağmen onurlu bir duruş. Helal olsun . Önemli olan herkes hata yaparken de doğru durmaktır, düzen bozuk diye eğilmemek herkese nasip olmaz 227 26 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    erkeğim diye gezenler biraz senden ders alsin 216 31 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Helal olsun sana, Chp nin Pkklaşmasını önlüyorunuz. Tanju baba bir, sen iki. 182 38 Yanıtla
  • Murat Çil:
    maşallah İstanbul'a da senin gibi başkan lazım hatta ülkeye sizin gibi cumhurbaşkanı lazım 144 29 Yanıtla
  • Coronaci :
    Valla helal baskanim saygimi kazandin tanju ve mansur baskanada slm olsun 119 24 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Bana da he an her tarafa dönebilir gibi geldi. Günün birinde onun için gelmezlerse hemen saf.değiştirecek. Daha büyük oynuyor. Söylediklerini söyleyenler çok oldu. Ama nagile timsah derisinden yüzleri var... 26 69 Yanıtla
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