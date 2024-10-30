Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah saatlerinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında evinde gözaltına alındı.
Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken 31 Mart yerel seçimlerinde kent uzlaşısıyla seçilen Özer için CHP'nin ardından bir açıklama da DEM Parti'den geldi.
Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "Kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması bir tesadüf değil. Son gelişmeleri 'önyargısız değerlendirmek' için bu yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir. Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer'in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj açıktır. Belli ki, Esenyurt Belediye Başkanı'nın kapsayıcı belediyecilik anlayışından, Kürt kimliğine ve kültürüne dönük çalışmalarından rahatsız olanlar yine iş başında.
Esenyurt Belediyesi'ne yönelik bu saldırıya son verilmeli, Esenyurt Belediye Başkan'ı Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır. Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama da DEM Parti'den geldi - Son Dakika
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