Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama da DEM Parti'den geldi - Son Dakika
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Politika

Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama da DEM Parti'den geldi

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Kent uzlaşısıyla seçilen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından DEM Parti'den de açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer'in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj açıktır. Belli ki, Esenyurt Belediye Başkanı'nın kapsayıcı belediyecilik anlayışından, Kürt kimliğine ve kültürüne dönük çalışmalarından rahatsız olanlar yine iş başında" ifadeleri yer aldı.

30.10.2024 11:14  Güncelleme: 11:26
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah saatlerinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında evinde gözaltına alındı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken 31 Mart yerel seçimlerinde kent uzlaşısıyla seçilen Özer için CHP'nin ardından bir açıklama da DEM Parti'den geldi.

"ÖZER'İN GÖZALTINA ALINMASI TESADÜF DEĞİL"

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "Kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması bir tesadüf değil. Son gelişmeleri 'önyargısız değerlendirmek' için bu yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir. Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer'in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj açıktır. Belli ki, Esenyurt Belediye Başkanı'nın kapsayıcı belediyecilik anlayışından, Kürt kimliğine ve kültürüne dönük çalışmalarından rahatsız olanlar yine iş başında.

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Esenyurt Belediyesi'ne yönelik bu saldırıya son verilmeli, Esenyurt Belediye Başkan'ı Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır. Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama da DEM Parti'den geldi
Ahmet Özer\'in gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama da DEM Parti\'den geldi

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Son Dakika Politika Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama da DEM Parti'den geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Gökhan Biçer:
    Halkın iradesiyle seçilen bi adam Pkklı biriyle irtibat kuramaz. Kurarsa devlet ensesine çöker. 78 10 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    BU ÜLKEYİ PKK CEHAPE ZİHNİYETİ YÖNETEMEZ. 65 19 Yanıtla
  • Ad Drsy:
    millet tutturmuş halkların iradesi burası Türkiye Cumhuriyeti devleti her kafası esen kafasına göre davranamaz seçildi diye usulü kuralı var ona göre davraniraiz 57 13 Yanıtla
  • Murat:
    Apo'nun heykelini dikeceğiz heykeliniiii diyen S.Demirtaşa ve partisine destek olan Özgür bey şimdi ne diyeceksin acaba.? Hani dün Mustafa Kemal'in askeriyim diye bağırıyordun ya.!!! 37 17 Yanıtla
  • Fiko D:
    DEM tepki verdiyse doğru yoldayız demektir. 30 8 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Ülke ne DEM partiye nede arka bahçesi CHP ye bırakılamaz bu ülke terörist seviciler tarafından yönetilmemeli. Bırakın belediye muhtarlık bile verilmemeli 18 5 Yanıtla
  • Bilal Küçük:
    Halkların iradesi ya da başka bir gerekçe suç işleme özgürlüğü vermez. Kimse etnik kimliğinden dolayı suçlu sayılamaz. Bu ülkede etnik kimlik suç gerekçesi değil; bölücülük ve ayrılıkçılık suç gerekçesidir. 20 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    bunları temizlemek lazım yoksa bela olacaklar 15 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Yalan Dünya 8 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    bunlara acımayınnnnn 5 2 Yanıtla
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