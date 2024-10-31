Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı - Son Dakika
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Politika

Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı

Yer ve saat verdi: Ahmet Özer\'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel\'den kritik çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yarın saat 16.00'da tüm İstanbulluları Esenyurt Belediyesi'nin önüne çağırdı.

31.10.2024 01:27
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tutuklama haberinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kritik bir çağrı geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir. Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz" dedi.

"GELİŞMELERİ 1- 2- 3 KASIM TARİHLERİNDE İSTANBUL'DA TAKİP EDECEĞİZ"

Özel paylaşımında, 1- 3 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan kampı iptal ettiğini açıklayarak, "Milletvekillerimizi İstanbul'a gitmeleri yönünde bilgilendirdik ayrıca Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın 13.30'da Esenyurt İlçe Başkanlığımızda olağanüstü toplantıya çağırdım. Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1- 2- 3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceğiz. Parti Meclisimizi ise 3 Kasım Pazar günü yine İstanbul'da toplayacağız. Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Özer'in, buradaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.

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Son Dakika Politika Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Süleyman Efe:
    Tusaş saldırısında Şehit olan Vatandaşlarımız için Neden tusaş ın önünde toplanmadınız 223 46 Yanıtla
    Hasan Ceylan:
    Mecliste kucak açıp çağrı yapan zatın evinin önünde toplansaydı daha iyi olurdu 54 37
    İSMAİL KILINÇ:
    Meclis kürsüsünde tusaş saldırısını üstlenen PKK kurucusunu abdullah öcalanı meclise çagıran akp ve MHP içinde söyleyecek bir lafın var mı?süleyman Efe 0 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Erd oğan oyları düştükçe hırçınlaşıyor. 91 162 Yanıtla
  • Tuncay Gökdemir:
    İstanbul’daki bütün pkklılar gelsin demek istemiş.. 183 64 Yanıtla
  • Kemsl:
    Siyaset bir tarafa.o partiyi tutmak,bu partiyi tutmak bir yana.seversin ya da sevmezsin.fakat sen;Atatürk'ün kurduğu bir partiyi diyorsun ve kalkıp terörün peşinden gidenleri savunuyorsun. bu nasıl bir tezat durum. aklım almıyor gerçekten. 140 46 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Chp kukla boş başkanı özgür özel sen delikanlı adamsan aday ol aday boş boş gevezelik yapma beyinsiz insan aday olsana sana adam diyelim uyanik tilki imamoglu yem olarak ortaya atiyor 102 58 Yanıtla
  • Feti Bakir:
    Chpnin basında kim var arkadas herkes kendine çalısıyor eko ayrı kafa örgür ayrı kafa seçmen apayrı bir kafa 92 32 Yanıtla
    memo emo:
    Eko ananın evcilik oyunu arkadaşıydı sanırım, pislik insanlar isimleri basitleştirir, aslında karakteri basitleştiyor farkında değil 23 38
  • Can Dezen:
    Fethullah hocayla kimler kaç defa konuşmuş araştirilmadi bile??? 71 26 Yanıtla
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