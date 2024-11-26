'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı - Son Dakika
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Politika

'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

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İBB Meclisi toplantısında AK Partili üyelerle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmada öfkelenen İmamoğlu'nun ''Bana ne bağırıyorsun, hadsiz seni! Yanımda ağzını açamazsın. Ne biçim bağırıyorsun oradan? Ben konuşurken bağıramazsın, hadsiz seni'' dediği görüldü.

26.11.2024 14:39  Güncelleme: 14:46
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gergin anlar yaşandı. Gerginliğin nedeni ise tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer.

'ÇÜNKÜ TERÖR' DEDİ, İMAMOĞLU ÇİLEDEN ÇIKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kürsüde konuştuğu sırada sarf ettiği "65 yaşındaki bir adamın evini basıyorsun sabah 5'de. Bu hanginizin başına gelse hoşunuza gider? Eşinin yanından alıyorsun hapse atıyorsun. Planlıyorsun, kayyum atıyorsun. Ayıp. Kör göze parmak sokmayın. Meclis seçsin yok. Niye? Sebep ne?" sözlerine AKP'li meclis üyesinin "Çünkü terör" diye yanıt vermesine sert tepki gösterdi.

"SEN KİMSİN? SEN KONUŞMA"

Adeta çileden çıkan İmamoğlu,

"Sen kimsin de terörist diyorsun adama, sen kimsin? Hakimlik mi yapıyorsun? Ayıp" diyen İmamoğlu, "Bu millete 'terörist' diye diye seçim kazanacağınızı zannediyorsunuz, kazanamazsınız. Geç o işi. Bak gizli tanık var, gizli tanığın ifadesi yok. 65 yaşındaki adamla ilgili söylediklerinden utanacaksınız, biliyor musun? Bırak hakim konuşsun. Sen konuşma. Senin başına bir şey geldi mi, ben seni savunurum ama sen yapamazsın. Niye biliyor musun siyasi esaret bunun adı" ifadelerini kullandı.

"SENİ ADAM YERİNE KOYMAM, HADSİZ"

İmamoğlu sözlerini sürdürürken tansiyon yükselmeye devam etti. AK Parti sıralarından gelen yanıtlara öfkelenen İmamoğlu, "Millete terörist demeyeceksin. Ağzına o lafı kapatırlar. Sen değil, hakim konuşsun. İnsanları böle böle seçim kazanma kültürünü bitireceğiz kardeşim. Bağırma oradan! Seni adam yerine koymam. Bana ne bağırıyorsun, hadsiz seni! Yanımda ağzını açamazsın. Ne biçim bağırıyorsun oradan? Ben konuşurken bağıramazsın, hadsiz seni" sözlerini sarf etti.

\'Ahmet Özer\' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Politika, AK Parti, AK Parti, Tansiyon, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Aydaz:
    ADAMSIN BÜYÜK BAŞKAN İMAMOĞLU GÜMBÜR GÜMBÜR GELIYOR 34 83 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    teror ise. ayni terorist ile yemek yiyen akp li belediye baskani neden alinmiyor ???? 31 35 Yanıtla
  • Efe:
    65 yaşında olunca her şey mübah mı? bir de şehit ailelerinin karşısında konuş bunları 30 14 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    cumhuriyet tarihinde bu papazın oğlu kadar tehlikeli provokasyoncu iki yüzlü yüzsüz bir kişi daha olmamıştır siyasete 29 13 Yanıtla
  • Zekai Kara:
    Tabiki onların oyları ile seçilirsen savunmak zorundasın terörist bile olsa 24 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ölçtüler sanki tansiyonunu, anca sallıyorsun sondakika 10 11 Yanıtla
  • Harun Gençtürk:
    Hakimin terörden hapse attığı adamı kesinleşmiş cezayı konuşmak hadsizlik oluyorsa sen kimdi ki onu savunuyorsun o zaman sen hakimmisin he asıl hadsiz sensin sen Trabzon’un yüz karası 12 9 Yanıtla
  • Ercan KARABACAK:
    Neden acaba haberler devamlı belediye başkanını öne çıkartmaya çalışıyor … işi gücü tavır 8 9 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bunlar iktidardan indiğinde yargılanmamak için yurt dışına kaçacaklar. Şimdi sopa ellerindeyken insanlara böyle zulmediyorlar işte.Yazık. 0 2 Yanıtla
  • Bedava Bedava:
    ÇARE MANSUR YAVAŞ ! 0 0 Yanıtla
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