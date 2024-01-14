Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı

81 yaşındaki Ahmet Türk, DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı aday adaylığından çekildi. Ön seçimde birinci çıkan ancak yüzde 50+1'i geçemeyen Türk, aktif siyaseti de bıraktı.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

DEM Parti, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi dün Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı'na aday göstereceği isim için ön seçim yaptı. Adayların hiçbirinin yüzde 50+1'e ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalırken, daha önce aday adaylığını duyuran Ahmet Türk, adaylıktan çekildi. Türk, daha önce yaptığı açıklamada birinci turda seçilememesi halinde aday adaylığından çekileceğini söylemişti.

Kararının ardından kısa bir açıklama yapan Türk, aktif siyasetten çekildiğini belirtti.

Ahmet Türk

AHMET TÜRK KİMDİR?

Türk, 1942 tarihinde Mardin'de doğdu. 1973'te Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili olarak seçilen Türk, daha sonra buradan istifa ederek CHP'ye katıldı ve 1980 yılına kadar siyasi hayatına burada devam etti. 1987 yılında SHP'ye katılan Türk, 1989 yılında Paris'te düzenlenen Kürt konferansına katıldığı gerekçesiyle SHP'den ihraç edildi. Ahmet Türk, 2009 yılında kapatılan DTP'nin kurucularından oldu. Aysel Tuğluk ile birlikte ilk kez eş başkanlık sisteminin uygulayıcısı oldu.

2007 Genel Seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak meclise giren Türk, kurucusu olduğu DTP 2009 yılında kapatılınca milletvekilliği düştü. 2014 yılında BDP'nin desteği ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Türk hakkında Ocak 2016 tarihinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına 'muhalefet' gerekçesiyle yedi seneden on sekiz seneye kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından vazifesinden alınan Türk, 21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındı. Ahmet Türk, 24 Kasım 2016 tarihinde savcılık sorgusu ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı ve burada tutuklanarak İstanbul Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Ahmet Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 19 Ağustos 2019 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyım atandı.