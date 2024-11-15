Ahmet Özer\'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz

Politika

Özdağ o maddeyle ilgili net konuştu: Açlık grevi eylemi yapacağız

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili servis edilen bir haber büyük ses getirdi. Soylu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı olduğu dönemde "Etnik Kimlik ve Kamu Hizmetlerine Bakış: Algılar-Tutumlar" çalıştayındaki konuşması için Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıktı.

TERÖR SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Soylu'nun hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e teşekkür mektubu göndermesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA VAR

Resmi X hesabından söz konusu haberi paylaşan Soylu "12 yıl önce AK Parti AR-GE Başkanı iken onlarca çalıştay yapıp her görüşten akademisyen gazeteci STK ve düşün insanı çağırıp ardından rapor yayınlardık. Kanunlara ve hukuka uyacaksınız diye taahhütname almayı unutmuşuz. Özür dileriz!.."