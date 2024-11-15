Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz

Geniş Video İzle

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıktı. Gelişme büyük ses getirirken konuya ilişkin açıklama yapan Soylu "Kanunlara ve hukuka uyacaksınız diye taahhütname almayı unutmuşuz. Özür dileriz" ifadelerini kullandı.

15.11.2024 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili servis edilen bir haber büyük ses getirdi. Soylu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı olduğu dönemde "Etnik Kimlik ve Kamu Hizmetlerine Bakış: Algılar-Tutumlar" çalıştayındaki konuşması için Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıktı.

TERÖR SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Soylu'nun hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e teşekkür mektubu göndermesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.

Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz

SOYLU'DAN AÇIKLAMA VAR

Resmi X hesabından söz konusu haberi paylaşan Soylu "12 yıl önce AK Parti AR-GE Başkanı iken onlarca çalıştay yapıp her görüşten akademisyen gazeteci STK ve düşün insanı çağırıp ardından rapor yayınlardık. Kanunlara ve hukuka uyacaksınız diye taahhütname almayı unutmuşuz. Özür dileriz!.."

Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
Ahmet Özer\'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz

Esenyurt Belediye Başkanı, Süleyman Soylu, Ahmet Özer, Ahmet Türk, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ramazan Ertaş:
    Kucaktan kucağa atlayan soylu. 139 24 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Üçkağıtçı Sülo.. Kriminal Sülo… Geç 102 20 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Hep unutmak kandırılma görmeme bilmeme 102 14 Yanıtla
  • Turk:
    Bu adamın kaderi mi bu kadar soysuzla anılmak... 74 11 Yanıtla
  • Fatma Erkoca:
    zihniyetleri ayni 65 10 Yanıtla
  • Mustafa ŞEN:
    Görüyorum ki haber başlığı amacına ulaşmış. Soylu teşekkür ettiği için mi özür dilemiş hiç mi anlayamadınız yada haberi mi okumadınız ? Çalıştaya katılan herkese teşekkür mektubu gitmiş. Bunu haber yapanın niyeti belli. Soylu da teşekkür mektubuna "Kanunlara ve hukuka uyacaksınız diye taahhütname almayı unutmuşuz. Özür dileriz!" diyerek bu haberi çıkaranlarla dalga geçmiş. 33 38 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Soylu değil soysuz 53 13 Yanıtla
  • serhat ali:
    yorum yazmadan önce haberi okumak gerek ama toplum okumayı ve çalışmayı sevmiyor... 23 17 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    devlet adamı olmak başka bir şey.Son yıllarda devlet adamı girmeye bu tür siyasetciler sayesinde hasret kaldık 23 8 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Soylu sen işini bitirdin sahadan uzak ticaret hızlı 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
07:48 Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul’a tokat attı Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
20:25 Bakan Tekin’e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı Bakan Tekin'e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı
14:50 Amerikalı şarkıcı Kesha’nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi
14:34 Asgari ücret ne kadar olacak Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı
14:32 Türkiye’de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı Türkiye'de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı
14:29 Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı
14:28 Sergen Yalçın’dan Muslera’ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler
14:13 Sahilde kesik insan başı bulundu Sahilde kesik insan başı bulundu
14:12 Trakya’da petrol arayacaklar Trakya'da petrol arayacaklar
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
14:08 Bayburt’ta dünyaca ünlü ressam Belloli’ye ait tablo ele geçirildi Bayburt'ta dünyaca ünlü ressam Belloli'ye ait tablo ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 10:47:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.