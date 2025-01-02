Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti - Son Dakika
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Politika

Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti

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28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti bugün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Heyetteki sürpriz isim Ahmet Türk'ün 40 dakika süren görüşmede Bahçeli'ye kehribar tespih hediye ettiği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Bahçeli kayyum kararı sonrası Türk için övgü dolu sözler sarf etmiş ve "Kürt ağası" ifadelerini kullanmıştı.

02.01.2025 15:49
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İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti heyeti ziyaretlerine devam ediyor. Bugün saat 13.00 itibarıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen heyet daha sonra ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

40 dakika süren görüşme deyim yerindeyse ilklere sahne oldu. MHP lideri Bahçeli, parti genel başkanı olmamalarına rağmen DEM Parti'nin heyetinde yer alan isimler; İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Mardin Büyükşehir Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ü kapıda karşıladı.

Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILMADI

Bahçeli görüşmenin sonunda kapıda karşıladığı heyetteki isimleri yine kapıya kadar uğurladı. Görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti

AHMET TÜRK'TEN BAHÇELİ'YE HEDİYE

Bahçeli'nin "Ağalık vasfına sahip bir insan" olarak nitelediği Ahmet Türk'ün görüşme sırasında MHP liderine kehribar tespih hediye ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in de içinde olduğu heyet, 28 Aralık'ta İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli\'ye kehribar tespih hediye etti

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Ahmet Türk, DEM Parti, Cumartesi, Politika, 3-sayfa, İmralı, Aralık, Kayyum, Sözler, Dünya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • vasfi demir:
    analar aglamacaksa akan kan duracaksa gerisi önemli değil.vatan millet naraları atan boş konuşan eşeklere bakmayın helal olsun kardeşlik böyle olur. 116 137 Yanıtla
  • Vatanperver:
    iki parti birleşsin bence yakışan o artık, yazıklar olsun.. 166 52 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    haydi hayırlısı. 66 69 Yanıtla
  • boş hayaller:
    Umarım halkımız için hayırlısı olur akan kan durur. Evine cenaze gelmemiş, acı nedir bilmeyen örümcek kafalılar klavye milliyetciligi yapmayı bırakın. 68 60 Yanıtla
  • agrasif laz:
    RAHMETLİ ALKARSLAN TURKESİN KEMİKLERİ SİZLİYOR 84 33 Yanıtla
  • Akın Dündar:
    Bozkurt işareti de var mı tesbihin imamesinde :)))) 86 16 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    çok güldüm ya 73 27 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    bu amca halat atıyordu bir ara 80 6 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    cevval oğlu CEVVALLER nasılsınız 25 13 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    reis birgün halay çekti hergün hslay çekenleri neden eleştirmiyorsunuz 10 7 Yanıtla
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