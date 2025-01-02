Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli\'ye kehribar tespih hediye etti

Politika

Dünya ABD\'yi konuşurken bir ülke daha kana bulandı

İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti heyeti ziyaretlerine devam ediyor. Bugün saat 13.00 itibarıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen heyet daha sonra ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

40 dakika süren görüşme deyim yerindeyse ilklere sahne oldu. MHP lideri Bahçeli, parti genel başkanı olmamalarına rağmen DEM Parti'nin heyetinde yer alan isimler; İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Mardin Büyükşehir Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ü kapıda karşıladı.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILMADI

Bahçeli görüşmenin sonunda kapıda karşıladığı heyetteki isimleri yine kapıya kadar uğurladı. Görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

AHMET TÜRK'TEN BAHÇELİ'YE HEDİYE

Bahçeli'nin "Ağalık vasfına sahip bir insan" olarak nitelediği Ahmet Türk'ün görüşme sırasında MHP liderine kehribar tespih hediye ettiği öğrenildi.