Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını veto etti

"O gece sen, ben ve Erdoğan arasında neler yaşandı? Var mı cesaretin gel konuşalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı'nın adayı benim" şeklindeki açıklaması sonrası gözler Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına çevrildi. Adaylık tartışmalarıyla ilgili ismi en çok dillendirilen biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş... Ülkücü kökenli kimliğiyle tanınan Yavaş'ın aday olması durumunda HDP'nin nasıl bir tutum sergileyeceği ise herkes tarafından merak ediliyor.

AHMET TÜRK, "GEÇMİŞİ ÖNEMLİ" VURGUSU YAPTI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı olduklarını ifade etti. Gazete Duvar'dan Vecdi Erbay'a konuşan Türk, "Adaylarını belirlemediler demiyorum, açıklamadılar. Fakat biz bu masanın içinde olmadığımız için bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Tabii biz isimlere de takılmıyoruz. Gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sunacak bir insan bizim için önemlidir. Ama geçmişte demokratik değerlere sahip çıkmamış isimlerin aday gösterilmesini de istemiyoruz" dedi.

"İNANÇ ÜZERİNDEN YAPILAN TARTIŞMALAR DOĞRU DEĞİL"

Açıklamasının devamında "Adayın Alevi, Sunni, Kürt, Türk, Çerkes, Laz olması önemli değil" diyen Ahmet Türk, şöyle devam etti: "Önemli olan demokrasiye inanması. Bütün halkları kucaklayacak bir anlayışta olması ve bunu içselleştirmiş olması önemlidir bizim için. Yoksa inanç üzerinden yapılan tartışmalar doğru değildir."