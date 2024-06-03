Ahmet Türk\'ten Hakkari Belediyesi\'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor

Politika

31 Mart Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış, sabah saatlerinde Van'da gözaltına alınmıştı. Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili oldu.

AHMET TÜRK'TEN İLK YORUM

Yaşanan gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KAYYUM ATANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUK"

Kayyum atanmasını bekleyip beklemediğine yönelik soruya yanıt veren Türk, "Hukukun, demokrasinin olmadığı bir ülkede her şey bekleyebiliriz. Ama bu kaçıncı? Bu anlayışla nereye götürecekler Türkiye'yi, onu bilemiyorum. Kaygılar vardı ama çok da fazla kayyum atanacağını düşünmüyorduk" dedi.

"MUHALEFET PARTİLERİ SUSKUN KALMAMALI"

Ahmet Türk kayyum kararı sonrası gazeteci İsmail Saymaz'ın yönelttiği "Diğer partilerden beklentiniz var mı?" sorusuna "Demokrasinin olmadığı bir süreçte demokrasiye inanan, halk adına hareket edenlerin elbette ki kendisini göstermesi gerekiyor. İsterse sol parti olsun, isterse sağda olsun. Sonuçta bir seçim yapılıyorsa, halk iradesine başvuruluyorsa, o iradeye saygı duymak gerekir. Muhalefet partileri suskun kalmamalı, demokrasi adına tepki göstermemeli" yanıtını verdi.

"HALK ASLA BÖYLE BİR ANLAYIŞA PRİM VERMEZ"

Türk sözlerini şöyle sürdürdü; "Sonuçta yıllardan beri iktidarda, güç kaybettikçe kayyuma başvurarak, kendini ayakta tutmak isteyen bir iktidar var. Halk asla böyle bir anlayışa prim vermez. Aslında kendi kuyularını kazıyorlar bu şekilde davranmakla."