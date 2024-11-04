Ahmet Türk'ün Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Politika

Ahmet Türk'ün Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu

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Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı. Türk'ün görevden alınmasının ardından eski görüntüleri tekrar gündem oldu. 2016 yılında tutuklu olan Türk'ün 2017 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ''Tutuksuz yargılanmalı'' çağrısı sonrası tahliye olduktan sonra teşekkür ettiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

04.11.2024 12:42
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Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının yankıları devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine de kayyum atandığı duyuruldu.

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası 3. kez yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün eski görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SONRASI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

2016 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk, 21 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Gözaltı gerekçesi olarak Ahmet Türk'e yönelik 'örgüt üyeliği' suçlamalarına işaret edilmişti. Ocak 2017'de Devlet Bahçeli, "Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı" açıklamasını yapmıştı. Bahçeli'nin çağrısının ardından Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Ahmet Türk'ün tahliye sonrasında Bahçeli'ye teşekkür ettiği video yeniden gündem oldu. Türk, Bahçeli ile ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Bahçeli vicdani bir sorumluluğu yerine getirdi. Yani parti hesabı yapmadan vicdani bir sorumluluğu yerine getirdi. Gerçekten teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Türk\'ün Devlet Bahçeli\'ye teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu

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Son Dakika Politika Ahmet Türk'ün Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Harun Çelik:
    Ekepe Kürtlerden oy alamayacağını anlayınca ülkeyi kaosa sürüklüyor 47 17 Yanıtla
  • sudem meliss:
    yazıklar olsun iş birliği yapıyorsunuz 13 11 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    ülkenin sorunu şuan için ekonomi kiralar marketler mülteciler emekli maaşları bunları çözün belediye başkanının PKK lı oldugunu ilk okula giden çocuk biliyor niçin yüksek seçim kurulu izin veriyor vermeyin kardeşim ilk başta erken seçim olsun halk artık kafayı yemek üzere 19 1 Yanıtla
  • orko Şato:
    akpkk nin yavsak satilmis trolleri de bis durmuyor bu sitede 5 6 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    sıkıntı yüksek seçim kurulunda soruşturması devam edenlere asay için onay vermemeli.. gerekirse yasal boşluk varsa eger yasayı değistirin kardeşim. 10 0 Yanıtla
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