Ahmet Türk\'ün Devlet Bahçeli\'ye teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu

Politika

Dev maç öncesi çok ilginç bir benzetme yaptı

Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının yankıları devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine de kayyum atandığı duyuruldu.

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası 3. kez yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün eski görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SONRASI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

2016 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk, 21 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Gözaltı gerekçesi olarak Ahmet Türk'e yönelik 'örgüt üyeliği' suçlamalarına işaret edilmişti. Ocak 2017'de Devlet Bahçeli, "Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı" açıklamasını yapmıştı. Bahçeli'nin çağrısının ardından Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Ahmet Türk'ün tahliye sonrasında Bahçeli'ye teşekkür ettiği video yeniden gündem oldu. Türk, Bahçeli ile ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Bahçeli vicdani bir sorumluluğu yerine getirdi. Yani parti hesabı yapmadan vicdani bir sorumluluğu yerine getirdi. Gerçekten teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.