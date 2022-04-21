Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Zonguldak'ta - Son Dakika
Üye Girişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Zonguldak'ta

21.04.2022 15:48
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Zonguldak'ta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaret doğrultusunda Zonguldak'a geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaret doğrultusunda Zonguldak'a geldi.

Bir dizi ziyaret ve iftar programı için Zonguldak'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Valilik binası önünde protokol üyeleri tarafından karşılandı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın karşıladığı Bakan Yanık, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Derya Yanık ardından Valilik makamını ziyaret etti. Ziyaretin anısına asaletin simgesi Devrek Bastonu takdim edildi. Bakanlığın yatırımları ve çalışmaları hakkında görüşmelerin yapıldığı ziyaret basına kapalı olarak devam etti. - ZONGULDAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Zonguldak'ta
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Zonguldak'ta
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Zonguldak'ta
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Zonguldak'ta

YORUMLAR
500
BAKAN YANIK: DÜNYA SİYASETİNDE GÜÇLÜ TÜRKİYE, AK PARTİ'YLE VAR OLDU BAKAN YANIK: DÜNYA SİYASETİNDE GÜÇLÜ TÜRKİYE, AK PARTİ'YLE VAR OLDU Zonguldak'ta depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık zanlısından 3'ü tutuklandı Zonguldak'ta depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık zanlısından 3'ü tutuklandı

Derya Yanık, Zonguldak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Zonguldak'ta - Son Dakika


Son Dakika
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
15:45 Dünyanın gözü zafer kutlaması yapan Putin'e çevrildi! Mariupol'ün ele geçirildiğini işte böyle öğrenmiş
15:37 Prag'da evlenecek Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti nikah alışverişinde görüntülendi
15:24 Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu
15:21 Yabancı uyruklu kadına şiddet uygulayıp araçtan atan taksici için İBB harekete geçti
15:14 Hüseyin Baş Suriyeli sığınmacılar meselesi hakkında konuştu: Bugün ülke olarak aptal puma sendromu yaşıyoruz
15:12 Kamboçyalı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş
15:06 AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi
15:06 Alex'den sonra 10 numara artık Arda Güler'e emanet!
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 15:54:03. #1.12#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Zonguldak'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement