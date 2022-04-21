Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Zonguldak'ta - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaret doğrultusunda Zonguldak'a geldi.

Bir dizi ziyaret ve iftar programı için Zonguldak'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Valilik binası önünde protokol üyeleri tarafından karşılandı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın karşıladığı Bakan Yanık, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Derya Yanık ardından Valilik makamını ziyaret etti. Ziyaretin anısına asaletin simgesi Devrek Bastonu takdim edildi. Bakanlığın yatırımları ve çalışmaları hakkında görüşmelerin yapıldığı ziyaret basına kapalı olarak devam etti. - ZONGULDAK