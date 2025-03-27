Ailelerden CHP'li milletvekillerine ve il başkanına sert tepki - Son Dakika
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Politika

Ailelerden CHP'li milletvekillerine ve il başkanına sert tepki

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İstanbul'daki izinsiz gösterilere katılanlara yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklananların aileleri, adliye önünde CHP'li milletvekili ve il başkanına tepki gösterdi.

27.03.2025 09:02
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara yönelik soruşturmalar sürüyor.

198 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından toplamda 206 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten 206 şüpheliden 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 198 şüpheli ise tutuklanmıştı.

TUTUKLANANLARIN AİLELERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Tutuklanma kararının ardından şüphelilerin ailelerinden bazıları, adliye önünde basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e sert tepki gösterdi.

"ELLERİM KIRILSAYDI DA GÖNDERMESEYDİM"

Ailelerden bazıları, CHP'li Tanrıkulu'na "Bu gençleri dışarı çıkarıyorlarsa, önünde siper olacaksın" derken, başka bir anne ise, "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim" diyerek tepki gösterdi. Başka bir aile ise, "Bu nasıl bir CHP, çocuklarımız içerde" derken, başka bir aile de, "O zaman Özgür Özel'e söyleyin, Saraçhane'ye değil, gelsin burada toplansın" diyerek tepki gösterdi.

Ailelerden CHP\'li milletvekillerine ve il başkanına sert tepki

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Son Dakika Politika Ailelerden CHP'li milletvekillerine ve il başkanına sert tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailelerden CHP'li milletvekillerine ve il başkanına sert tepki - Son Dakika
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