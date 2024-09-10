Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt - Son Dakika
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Politika

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya\'dan manidar yanıt

Narin'in cansız bedeninin bulunması sonrasında yayınladığı mesajda aileye başsağlığı dilemediği dikkatlerden kaçmayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak yöneltilen "Aileyle ilgili bir şüpheli var?" soruya yanıt verdi. Bakan Yerlikaya "Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı?" dedi.

10.09.2024 12:15
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü sonrasında yayınladığı mesajda aileye başsağlığı dilememişti. "Aileyle ilgili bir şüphe mi var?" sorusuna yanıt veren Bakan Yerlikaya "Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı?" ifadelerini kullandı.

"4 SAVCI KOLLUKLA BERABER SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR"

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili sorularını cevapladı. "Kabine Toplantısı'nda bir sunum yaptınız mı, bu konuyu görüştünüz mü?" sorusu üzerine Yerlikaya, "Şu anda bu konuda 4 savcı kollukla beraber bu işin soruşturmasını yürütüyor. Hep beraber ne olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

"ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE BU OLAYIN AYDINLATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yerlikaya, gözaltı sayısının artıp artmayacağına ilişkin soruya ise "Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda neler ortaya çıkarsa süreç devam eder. Detayı Adalet Bakanımız paylaşır. Tamamen onun görev alanı." yanıtını verdi. Olayın nedenine dair kuvvetli bir şüphe olup olmadığı sorusunu da cevaplayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı; "Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon, bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Narin kızımızı öldüren kimse mahkemelerde yargılanıp hak ettiği cezaları almasının takipçisi olacağını söyledi."

Yerlikaya, "Siz de aileye başsağlığı dilemediniz paylaşımınızda. Ona binaen bir şüphe mi var?" sorusu üzerine, "Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. Başımız sağ olsun dedim. Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı?" değerlendirmesinde bulundu.

"SON SÖZÜ ARTIK HAKİMLER SÖYLEYECEK"

Bakan Yerlikaya, "İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti; "Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi, görevini yaptı. Son sözü artık hakimler söyleyecek, savcılar söyleyecek. Ben her zaman göreve geldiğimden beri biliyorsunuz şunu söylüyorum, biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması sonrasında yayınladığı mesajda "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Yerlikaya'nın aileye başsağlığı dilememesi dikkatlerden kaçmazken, bu gelişme cinayetin içinde aile bireylerinden birinin olabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

İçişleri Bakanı, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: Peki sayın bakanım neden istegram tiktok ve benzeri uygulamalar hala kapatılmıyor 53 28 Yanıtla
  • Serkan Genç: Yapılması gerekeni yaptı 59 6 Yanıtla
  • Çelikk: Haklısınız Bakanım Canilere Cezasız Kalmayacak 36 8 Yanıtla
  • Serkan Basar: şimdiye kadar aydaki cinayet bile çoktan aydınlatılmıştı la fontenden masallar 20 yıldır ezberler olduk artık 10 5 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Bütün aile bir olmuş 8 yaşındaki kızı yok etmişler.yazıklar olsun 6 0 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz: Idam NERDE İDAM KORKUDAN KİMSE İDAM GELSİN DİYEMİYOR KİMDEN NEDEN KORKUYOR SUNUZ 2 1 Yanıtla

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