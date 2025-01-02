''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama - Son Dakika
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Politika

''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz haftalarda 'ruh bakımından' AK Parti'den hiç kopmadığını söylemişti. Neden AK Parti'ye dönme sinyali verdiği ile ilgili konuşan Davutoğlu, ''Ben sizden kopmadım. Parti ilkelerinden koptum. Bu AK Parti'ye geçme mesajı değil, partiye destek verenlere destek mesajıdır.'' ifadelerini kullandı.

02.01.2025 09:21  Güncelleme: 09:38
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz haftalarda Konya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığını söylemiş, sözleri siyaset gündemine oturmuştu.

'AK Part'den hiç kopmadım' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama

GELECEK-SAADET GRUBU DÜŞTÜ

Davutoğlu'nun sözlerinin ardından Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa etmiş ve Gelecek-Saadet Partisi grubu, vekil sayısının 19'a gerilemesi nedeniyle düşmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye üye olan Milletvekili Nedim Yamalı'ya parti rozetini takmıştı.

'AK Part'den hiç kopmadım' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Gündemden düşmeyen neden AK Parti'ye dönme sinyali verdiği ile ilgili Davutoğlu, sözlerine açıklık getirdi.

"MESAJIM AK PARTİ DESTEKÇİLERİNE"

"Buradaki mesaj AK Parti destekçilerine" diyen Davutoğlu, "Ben sizden kopmadım. Parti ilkelerinden koptum. Bu AK Parti'ye geçme mesajı değil, partiye destek verenlere destek mesajıdır. Buradaki mesaj AK Parti destekçilerinedir." ifadelerini kullandı.

\'\'AK Part\'den hiç kopmadım\'\' diyen Ahmet Davutoğlu\'ndan yeni açıklama

Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • kuzeyli baba:
    Reis en az 10 sene daha ülkenin başında inşallah daha yapacak çok şey var reissss adam adam 64 198 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    taklacı .. 137 5 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Dümenci davut yine laf cambazlığı yapmış 102 3 Yanıtla
  • Fk:
    bekleyin tecrubeli dünyayi kurtaran adam Ahmet davut oğlu geliyor hic oyu olmayan chp onlarca milet vekili alan Adam geliyor koltuk sevdalısı adam geliyor 50 11 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    skolyozsuz. ne yüzle bakacan reisin yüzüne 22 28 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    ikinci elden hayır gelmez istikamet bit pazarı 29 2 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    Kk'yı ayakta uyuttun ama Reis yemez 8 18 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Lafa baksın birkaç aydır verdiğim mesajlar çok açık senin her tarafın mesaj verse ne olur seni gerçekte senden başka ciddiye alan varmiki 12 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Ulen siyaset tebagirligi ne kadarda dönse ne olur donmese ne olur bir laf dağ dağa küsmüş dağın haberi yok toplumda ağırlığı binde bir muhalif kanallarda yüzde yirmi yersen 9 2 Yanıtla
  • k K:
    akp e destek verenler akp ilkelerinden dolayi veriyorlar deyvitoglu, destekliyenleri destekledigini soylemen akp e chp lilerin içinde gizli ajan olduğunu kanitlar. 3 4 Yanıtla
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