\'\'AK Part\'den hiç kopmadım\'\' diyen Ahmet Davutoğlu\'ndan yeni açıklama

Politika

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Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz haftalarda Konya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığını söylemiş, sözleri siyaset gündemine oturmuştu.

GELECEK-SAADET GRUBU DÜŞTÜ

Davutoğlu'nun sözlerinin ardından Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa etmiş ve Gelecek-Saadet Partisi grubu, vekil sayısının 19'a gerilemesi nedeniyle düşmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye üye olan Milletvekili Nedim Yamalı'ya parti rozetini takmıştı.

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Gündemden düşmeyen neden AK Parti'ye dönme sinyali verdiği ile ilgili Davutoğlu, sözlerine açıklık getirdi.

"MESAJIM AK PARTİ DESTEKÇİLERİNE"

"Buradaki mesaj AK Parti destekçilerine" diyen Davutoğlu, "Ben sizden kopmadım. Parti ilkelerinden koptum. Bu AK Parti'ye geçme mesajı değil, partiye destek verenlere destek mesajıdır. Buradaki mesaj AK Parti destekçilerinedir." ifadelerini kullandı.