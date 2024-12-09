AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor

AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Grubu'nun, ABB'nin düzenlediği konserlerle ilgili olarak bir soru önergesi sunduğu ortaya çıktı. Grup, konserlerin ihale süreci ve maliyetlerine dair şeffaflık talep etti.

09.12.2024 18:10
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın konser skandalları yeniden ABB Meclisi gündemine taşındı. 29 Ekim'de düzenlenen Ebru Gündeş konseriyle patlak veren konser skandalları, Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Söz konusu maliyetler Yavaş yönetimi tarafından yalanlansa da peşi sıra gelen Mor ve Ötesi ve Candan Erçetin konserlerinin maliyetlerinin ortaya çıkmasının ardından Yavaş cephesi açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

AK Parti'nin ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soru önergesi verdiği ortaya çıktı

5 YILDA KONSERLERE 810 MİLYON

Toplamda 5 yılda konserlere 810 milyon TL harcandığını açıklayan Yavaş, "Sanki büyük bir israf varmış gibi yaygara koparılıyor." diyerek harcamaları savunmuştu. Ancak açıklamada eksik notların olması, kafalardaki soru işaretlerinin giderilememesine neden oldu. Bunun üzerine AK Parti Grubu, söz konusu durumun şeffaflık ilkesine uygun bir biçimde açıklanması gerektiğini belirterek ABB Meclisi'ne konu ile ilgili bir soru önergesi verdiği öğrenildi.

AK Parti'nin ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soru önergesi verdiği ortaya çıktı

AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın imzasıyla ABB Meclis Başkanlığı'na verilen soru önergesinde, ABB tarafından düzenlenen ve Enfest Organizasyon adlı bir şirketin sosyal medya hesabından duyurulan konserlere ilişkin çeşitli soruları içeriyor. Ayrıca soru önergesinde, söz konusu konserlerin hangi etkinlikler kapsamında düzenlendiği ve Kamu İhale Kanunu'na uygun şekilde yapılıp yapılmadığı soruldu.

AK Parti'nin ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soru önergesi verdiği ortaya çıktı

KONSERLERİN ŞEFFAFLIĞI SORGULANIYOR

Önergede, konser organizasyonlarını gerçekleştiren Enfest Organizasyon şirketiyle ilgili detaylar ve harcamaların şeffaflık ilkesi doğrultusunda açıklanması talep edildi. Meclise sunulan önerge metninde şu sorular yöneltildi:

  • Konserler hangi etkinlik kapsamında düzenlenmiştir?
  • Konserlere ilişkin hizmet alımları Kamu İhale Kanunu'nun hangi usulüne göre yapılmıştır?
  • Konserlerin hizmet alım bedelleri ve sanatçılara ödenen kaşe ücretleri ayrı ayrı ne kadardır?

SÖZLEŞMELERİN AÇIKLANMASI TALEBİ

AK Parti Grubu, şeffaflık ilkesine dikkat çekerek, yapılan tüm hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin birer nüshasının paylaşılmasını istedi. Ayrıca konserlerin maliyetlerinin yıllara göre detaylandırılarak yasal süre içinde cevaplanması talep edildi.

AK Parti'nin ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soru önergesi verdiği ortaya çıktı

"HALKIN PARASI NASIL HARCANIYOR?"

AK Parti Grubu, açıklamasında, ABB'nin kamu kaynaklarının kullanımında daha şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Özellikle, ihale süreçlerinin ve harcamaların kamuoyuyla paylaşılmasının, halkın parasının doğru şekilde harcandığını göstermek açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

AK Parti, Politika, Ekonomi, Ankara, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Cocukluk askimsin:
    128 milyar doları sorgulayan yok. Suriyelilere harcanan 40, milyar doları sorgulayan yok. cennet yüzü görmeyin dünyamızı cehennem ettiniz. 42 16 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gerekeni yapılsın boş İnsanlara para veriyorsunuz 10 19 Yanıtla
  • McA !:
    Bizde yıllardır 17-25 ayakkabı kutularını, 128 milyar doları sorguluyoruz ama hiç umrunuzda değil yüzsüzce kumpas diyip geçiyorsunuz. Bizde yedik mi sanıyorsunuz babacııım 16 8 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Parti gözetmeksizin tüm belediyelerin konser tarzı yüksek para israfına neden olan tüm etkinlik yapma yetkileri sınırlandırılmalı.. yeter artık milletin parasını Çar çur ettiğiniz.. tüm belediyelerde var bu israfçılık.. 12 1 Yanıtla
  • Adem Saruhan:
    İ. Melih Gökçek, zamanında açılışa yabancı hatun çağırıp 1 milyon dolar ödemişti. Dinazorlara da 700 milyon dolar. Utanmazlar hala onları sorgulamadı… Savcılıkta dosya ise yıllardır sümenaltında bekliyor.. İşleti güçleri kendi menfaatleri. Bunu halk için değil, çamur atmak için yapıyorlar.. 10 2 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Güngelecek bizde sizi sorgulayacağız ama öyle böyle değil 5 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DINAZOR PARKI DA DAHIL MI, PARSEL PARSEL SATIAN YERLER 5 2 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    önce kendilerini sorgulasınlar, bu ne utanmazlık, hani bir söz var koyun sıçramış keçi koyuna popon göründü demiş, ancak kendi poposu hep açık 3 1 Yanıtla
  • RIZA KARAOZ:
    önce ekonomiyi duzeltiniz sonra konuşursunuz 3 1 Yanıtla
  • Ahmet Polat:
    vatandaşın parası çarcur ediliyor diyorsunuz konserlerle. Konser kim için yapılıyor? Gene vatandaşa harcanıyor. En azından vatandaşa harcamış adam diğerleri gibi hep bana hep bana cukka. Asgari ücrete 1 yılda 1 kere zam ama herşeye 50 sefer zam geçen sene ilk yılın başın da olan bir zam alan herhangi bir ürün malzeme şimdi 2 misli olmuş durumda. bunu soruşturun. 3 1 Yanıtla
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